Энели Ефимова завоевала вторую медаль на юниорском чемпионате мира по плаванию

«Технически, как тренер, могу сказать, что плавание было неправильным. Количество гребков и темп были совсем не такими, как она обычно плавает. На развороте стало понятно, что что-то не так и последние 50 м были уже на секунду медленнее, чем в полуфинале. Энели очень разочарована. Я подожду, пока она успокоится, чтобы точнее узнать, что произошло», - сказал Хейн.