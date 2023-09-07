Энели Ефимова завоевала вторую медаль на юниорском чемпионате мира по плаванию

16-летняя Энели Ефимова в четверг выиграла на чемпионате мира по плаванию среди юниоров в Нетании в Израиле серебряную медаль за плавание на груди на сто метров.
Ефимова проплыла дистанцию за 1.06,84. Ее опередила на 26 сотых ставшая чемпионской мира канадская спортсменка Алексанн Лепаж, показавшая время 1.06,58. Бронзу выиграла испанка Химена Руис, 1.07,25.
По словам тренера Генри Хейна, Ефимова показала не лучший результат.
«Технически, как тренер, могу сказать, что плавание было неправильным. Количество гребков и темп были совсем не такими, как она обычно плавает. На развороте стало понятно, что что-то не так и последние 50 м были уже на секунду медленнее, чем в полуфинале. Энели очень разочарована. Я подожду, пока она успокоится, чтобы точнее узнать, что произошло», - сказал Хейн.
Серебро юниорского чемпионата мира – вторая медаль Ефимовой на этих соревнованиях. Во вторник она выиграла золото на дистанции 50 метров брассом.