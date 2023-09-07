В России с начала войны заблокированы тысячи сайтов с запрещенной законодательством информацией

По требованию Роскомнадзора в России с января по июнь 2023 года заблокировано или удалено более 885 тысяч сайтов с запрещенной законодательством информацией, сообщили «Коммерсанту» в этом ведомстве. Данный показатель на 85 процентов выше, чем за первое полугодие 2022 года, пишет издание в четверг, 7 сентября. Такая динамика связывается с расширением в прошлом году оснований для блокировок интернет-ресурсов, прежде всего, запрет на распространение «фейков» о российской армии.

Кроме того, до 1,1 миллиона увеличилось число заблокированных или удаленных отдельных материалов в интернете, это на десять процентов больше, чем за весь 2022 год, отмечается далее.

После начала российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года Роскомнадзор заблокировал в России тысячи сайтов, в том числе множество независимых СМИ, социальные сети Facebook, Instagram и Twitter. По неподтвержденным данным, блокировка может коснуться и YouTube. Несколько дней назад правительство РФ предложило блокировать ресурсы с VPN-инструкциями для обхода блокировок.