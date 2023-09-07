Спешившая на вызов полицейская машина попала в аварию, а в это время на близлежащей заправке происходило что-то криминальное

Водитель внедорожника Volvo, двигавшийся от торгового центра Ваала по улице Тулевик в сторону центра города, хотел повернуть налево на Усимяэское шоссе, но в это же время слева от него ехала полицейская машина, рассказали очевидцы и женщина, которая была пассажиром в Volvo. Машины столкнулись, и полицейская машина вылетела в кювет. Одного из полицейских на скорой помощи доставили в больницу для осмотра, однако его травмы оказались несерьезными.

По словам очевидцев, на полицейской машине горели проблесковые маячки, но сирен не было слышно. Из рассказа сотрудников полиции, присутствовавших на месте происшествия, можно было понять, что полицейская машина, участвовавшая в ДТП, ехала на вызов.

В то же время на заправке Olerex, расположенной примерно в полукилометре, произошло событие, потребовавшее вмешательства полиции. Заправка закрыта, на месте работают следователи. «Нам есть над чем работать, и, к сожалению, мы пока не можем ничего комментировать, - сказал один из них. - Но здесь действительно кое-что произошло. Мы не знаем, направлялась ли сюда разбившаяся полицейская машина». Следователи обыскали открытые бутылки с алкоголем и кока-колой, а после изъяли их.

Следователи работают на заправке. Фото: Marianne Loorents

Следователи работают на заправке. Фото: Marianne Loorents