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ФОТО ⟩ Затопленные города и смытые машины: сильнейшие наводнения в Греции, Турции и Болгарии

BBC News Русская служба
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BBC
Последствия наводнения в Греции.
Последствия наводнения в Греции. Фото: HATZIPOLITIS NICOLAOS

На территории материковой Греции, а также в Турции и Болгарии продолжаются сильнейшие наводнения, которые начались из-за дождей, принесенных штормом «Даниэль».

В Греции в результате наводнений погибли по меньшей мере три человека, на черноморском побережье Болгарии - четыре, а в Турции число жертв стихии достигло семи.

Этим летом южная часть Европы пережила сразу несколько экстремальных погодных событий, в том числе рекордную жару и пожары.

Без влияния человека события этого лета считались бы чрезвычайно редкими, считают авторы исследования World Weather Attribution, среди которых - ученые из разных стран мира, изучающие роль, которую изменение климата играет в широком распространении экстремальных погодных условий.

Затопленная дорога.
Затопленная дорога. Фото: Reuters

Пара из Австрии, проводившая медовый месяц в Греции, пропала, после того как проливные дожди смыли их дом.

Службы экстренной помощи сообщили «Би-би-си», что продолжают поиски этих людей. По словам хозяина дома, молодожены спрятались в нем от дождя, но дом был смыт поднявшейся водой.

Разрушенный мост
Разрушенный мост Фото: SAKIS MITROLIDIS

Греческие спасательные службы пытались добраться до жителей отдаленных деревень в центральной части страны, где за сутки выпало более чем годовое количество осадков.

Затопленная деревня.
Затопленная деревня. Фото: WILL VASSILOPOULOS

На пресс-конференции в среду министр гражданской защиты Греции Василис Кикилиас назвал шторм «беспрецедентным явлением».

Замусоренный пляж.
Замусоренный пляж. Фото: SAKIS MITROLIDIS
Река, разрушившая мост.
Река, разрушившая мост. Фото: Getty Images

Вода лилась по улицам крупнейшего города Турции Стамбула, смывая автомобили и запирая людей в местной библиотеке.

Трое человек по колено в воде на городской улице.
Трое человек по колено в воде на городской улице. Фото: YASIN AKGUL
Железнодорожные контейнеры в воде.
Железнодорожные контейнеры в воде. Фото: dia images
Поисковая служба жандармерии.
Поисковая служба жандармерии. Фото: Anadolu Agency

Власти Болгарии сообщили о погибших - тело одной из женщин, как сообщается, было унесено в море.

Машина в море.
Машина в море. Фото: YORDAN ZHEKOV
Развалины дома, из которых торчит машина.
Развалины дома, из которых торчит машина. Фото: NIKOLAY DOYCHINOV
BBC
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