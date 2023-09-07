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Председателем правления Ида-Вируской центральной больницы вновь станет Тармо Тохвер

Северное побережье
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Тармо Тохвер.
Тармо Тохвер. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Совет Ида-Вируской центральной больницы избрал вновь председателем правления Тармо Тохвера, который был одним из двух кандидатов на эту должность, прошедших во второй тур конкурса, пишет «Северное побережье».

Служебный контракт Тармо Тохвера действителен до 30.11.2023, а с 1.12.2023 с ним будет заключен новый контракт сроком на пять лет.

По словам председателя совета Антона Диева, на собрании была пламенная дискуссия, в ходе которой обсуждали, кто из двух кандидатов лучше подходит на должность председателя правления.

«Оба кандидата оказались сильными и конкурентоспособными, ввиду чего было непросто сделать выбор. Учитывая, что у Тармо Тохвера уже есть двухгодичный опыт работы председателем правления, полученная докторская степень в области технических наук, получаемая сейчас степень магистра по управлению финансами, что важно для стратегического руководителя, у него были преимущества», - сообщил Антон Диев.

В правление Ида-Вируской центральной больницы входят: председатель правления Тармо Тохвер, главный врач Пилле Летюка, а также руководитель по сестринству и опыту пациента Ксения Верховская.

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