Председателем правления Ида-Вируской центральной больницы вновь станет Тармо Тохвер

Служебный контракт Тармо Тохвера действителен до 30.11.2023, а с 1.12.2023 с ним будет заключен новый контракт сроком на пять лет.

По словам председателя совета Антона Диева, на собрании была пламенная дискуссия, в ходе которой обсуждали, кто из двух кандидатов лучше подходит на должность председателя правления.

«Оба кандидата оказались сильными и конкурентоспособными, ввиду чего было непросто сделать выбор. Учитывая, что у Тармо Тохвера уже есть двухгодичный опыт работы председателем правления, полученная докторская степень в области технических наук, получаемая сейчас степень магистра по управлению финансами, что важно для стратегического руководителя, у него были преимущества», - сообщил Антон Диев.