Трагедия в Риге: мужчина прыгнул в озеро за телефоном и утонул

Обычные разговоры возле озера Юглас, в конце улицы Брайла, в четверг были омрачены слезами и волнением. Люди с беспокойством наблюдали, как водолазы-спасатели надевают водолазное снаряжение для поиска пропавшего человека в озере.

Погибшего нашли примерно в пяти метрах от берега. Между променадом и камышом на берегу. По предварительной информации, мужчина полез в воду из-за того, что его мобильный телефон упал в озеро. Он хотел его спасти, но после того, как он прыгнул в воду, его больше не видели.

Как обычно в таких случаях, Госполиция возбудила уголовное дело по статье 13 Уголовного закона, а именно по уголовным преступлениям против личного здоровья. Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются, назначены экспертизы.