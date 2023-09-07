Трагедия в Риге: мужчина прыгнул в озеро за телефоном и утонул

На озере Юглас некий мужчина, чтобы спасти свой телефон, бросился за ним в воду ночью. К сожалению, он не доплыл до берега. Спасатели нашли его после недолгих поисков в четверг утром, 7 сентября, сообщает передача Degpunktā, пишет rus.tvnet.lv.
Обычные разговоры возле озера Юглас, в конце улицы Брайла, в четверг были омрачены слезами и волнением. Люди с беспокойством наблюдали, как водолазы-спасатели надевают водолазное снаряжение для поиска пропавшего человека в озере.
Погибшего нашли примерно в пяти метрах от берега. Между променадом и камышом на берегу. По предварительной информации, мужчина полез в воду из-за того, что его мобильный телефон упал в озеро. Он хотел его спасти, но после того, как он прыгнул в воду, его больше не видели.
Как обычно в таких случаях, Госполиция возбудила уголовное дело по статье 13 Уголовного закона, а именно по уголовным преступлениям против личного здоровья. Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются, назначены экспертизы.
Один из вопросов, который предстоит выяснить сотрудникам полиции в ходе экспертизы, - находился ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения.