Урмас Рейнсалу: спор об автомобильном налоге привел к расколу в правящей коалиции

«Возмущение эстонского народа тем, что после безумного повышения налогов весной правительство осенью продолжило в том же духе и готовится ввести дополнительный налог на автомобили, беспрецедентно. Более 70 000 подписей, собранных Союзом автовладельцев Эстонии против введения налога на автомобили, являются абсолютным рекордом в Эстонии», - отметил он в переданном BNS пресс-релизе.

По его словам, члены «Отечества» также собирали подписи на различных общественных мероприятиях в течение всего лета. «На каждые 1000 человек, выступающих против налога на автомобили, приходится только один человек, считающий, что это хорошая идея. Народ свое слово сказал», - подчеркнул Рейнсалу.

По словам председателя «Отечества», из различных заявлений представителей входящих в коалицию «Ээсти 200» и социал-демократов очевидно, что в правительственной коалиции нет единства по вопросу налога на автомобили.

«Общественное мнение привело к расколу по этой теме и в правящей коалиции. Давление нужно продолжить и именно поэтому мы пригласили различные организации, выступающие против введения налога, на манифестацию перед зданием Рийгикогу в предстоящий понедельник. Автомобиль является незаменимым товаром для сотен тысяч эстонцев, и облагать его налогом только для того, чтобы выполнить предвыборные обещания коалиции, недопустимо», – сказал Рейнсалу.