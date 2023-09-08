Что еще теперь нельзя эмигрантам и за что сажают тех, кто остался. Главное в Беларуси за неделю

Эмигранты не смогут из-за границы распоряжаться своим семейным капиталом – разовой государственной выплатой по случаю рождения ребенка (аналог российского материнского капитала).

Как мы уже рассказывали, указ Лукашенко может привести к тому, что тысячи политических и трудовых эмигрантов из Беларуси останутся без документов, и решения, что с этим делать, пока нет. Например, в МИД Германии прямо сказали, что «когда дойдет до дела, тогда и будем решать, как быть».

Белорусская оппозиция в изгнании надеется, что ей удастся легитимизировать «паспорт новой Беларуси», но когда это произойдет и произойдет ли вообще – неизвестно.

В первую очередь потому, что Беларусь является общепризнанным независимым государством, и с точки зрения международного законодательства непонятно, почему ее граждане должны иметь два типа паспортов.

Пока самый реалистичный вариант: живущие в Литве и Польше белорусы могут оформить проездной документ иностранца, он дает возможность перемещаться по шенгенской зоне.

По состоянию на утро 8 октября власти Беларуси не прокомментировали введенные ими запреты и ограничения.

За что в последнее время преследовали граждан в самой Беларуси

В самой Беларуси преследования по политическим мотивам продолжаются в ежедневном режиме.

Издание «Медиазона. Беларусь» (российская «Медиазона» признана властями РФ «иностранным агентом»), ведущее хронику таких преследований, только за последние три дня зафиксировало несколько таких случаев.