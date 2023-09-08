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Непонятно, на что тратятся деньги: госконтролер раскритиковал нынешний госбюджет Эстонии

rus.postimees.ee
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Янар Хольм.
Янар Хольм. Фото: Madis Veltman

Госконтролер Янар Хольм раскритиковал нынешний государственный бюджет Эстонии, поскольку, по его словам, в нем нет ясности с расходами, пишет Rus.ERR.

По словам Хольма, изучая документ, можно получить информацию о доходах, но не о распределении расходов, передают утренние теленовости ERR.

«Я считаю, независимо от того, составлен ли бюджет по сферам деятельности или исходя из расходов, качество бюджета выражается в ясности расходов, кому и на какие нужды они пойдут. Возможно ли будет потом установить, пошли ли деньги на верные нужды. В данный момент этого нет», - сказал Хольм.

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