Тартуский городской марафон порадует новыми маршрутами

Первое серьезное обновление запланировано на втором с половиной километре, где начинается зеленый коридор портовой железной дороги, открывшийся в прошлом году. Это дает хорошую возможность плавно перенести маршрут с улицы Сыбра на улицу Выру. Двухкилометровый участок предлагает уникальную перспективу как для местных жителей, так и для гостей. Кроме того, этот участок отделен от проезжей части, что делает бег намного приятнее и удобнее. Достигнув улицы Выру, трасса поворачивает направо и выходит на прежний маршрут на улице Кеск.

Еще одно более масштабное изменение трассы запланировано на левом берегу реки Эмайыэ, где трасса пройдет через обновленный городской плавательный бассейн Эмайыэ и Лоджакоду. Именно реконструкция городского бассейна Эмайыэ была выбрана в прошлом году тартуянами акцией года. Он также получил ежегодную награду Союза ландшафтных архитекторов Эстонии. Новый городской бассейн стал одной из достопримечательностей Тарту, а также хорошо подходит для продления дистанции Тартуского городского марафона в направлении Квиссенталя. После Эмайыэ Линнауюла по дороге с легким движением едешь до улицы Пуйестее. Там делается поворот направо в сторону центра города до улицы Уюла, где бегуны возвращаются на прежнюю дорожку.

Еще одно более масштабное изменение трассы запланировано на левом берегу реки Эмайыэ, где маршрут пройдет через обновленный городской плавательный бассейн Эмайыги и Лодьякоду. Именно реконструкция городского бассейна Эмайыги была выбрана в прошлом году жителями Тарту проектом года. Он также получил ежегодную награду Союза ландшафтных архитекторов Эстонии. Новый городской бассейн стал одной из достопримечательностей Тарту, а также хорошо подходит для продления дистанции Тартуского городского марафона в направлении Квиссенталя. После бассейна маршрут пролегает по пешеходно-велосипедной дорожке до улицы Пуйестеэ. Там маршрут поворачивает направо в сторону центра города до улицы Уюла, где бегуны возвращаются на прежнюю дорожку.

Основная идея Тартуского городского марафона – пробежать через наибольшее количество важных мест города Тарту.

«При этом необходимо обеспечить удобство трассы для бегуна и не мешала городскому движению. Поэтому изменения трассы должны быть продуманы в долгосрочной перспективе – это поможет горожанам адаптироваться к организации дорожного движения», — объяснил Индрек Кельк, главный организатор мероприятия.