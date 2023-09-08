Бар, выделяющийся интерьером в стиле 1990-х годов, ищет нового владельца

Большой круглый стол, давший название бару, был изготовлен Рейном Валге, им же было построено все заведение. На рубеже тысячелетий он купил цокольный этаж примерно за 250 000 крон, а в 2001 году открыл двери для посетителей. В последнее время бар открывался уже в семь часов утра, чтобы госпожа Ану Валге могла принять группы людей, которые веселились всю ночь и изрядно устали.

На портале недвижимости kv.ee сказано, что бар продается за 99 900 евро. Для завсегдатаев предусмотрено два помещения. Помимо них, есть еще две комнаты, одна из которых функционирует как кухня. Площадь бара – 73,2 квадратных метра.