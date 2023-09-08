Остроумный вопрос журналиста лишил литовскую звезду баскетбола дара речи

Латвия накануне обыграла Италию (87:82), а Литва обыграла Словению (100:84). На пресс-конференции после игры с Литвой журналист задал Йонасу Валанчюнасу, забросившему Словении 24 очка, вопрос, на который центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» кроме улыбки не смог ответить.

Вопрос журналиста, вероятно, латышского, был следующим: «Йонас, есть ли на этой планете игрок, которого ты ненавидишь больше всего, и почему он латыш?»

«Я думаю, это шутка, - ответил Валанчюнас после короткой паузы. – Я не знаю, что ответить».