Продажа алкоголя в магазинах Prisma начнется позже обычного

Материнская компания Prisma в Финляндии делает то же самое, и к уведомлению присоединились несколько стран по всему миру.

9 сентября, в Международный день ФАСН, или День профилактики фетального алкогольного спектра нарушений, внимание обращается на врожденные дефекты и нарушения развития, которые связаны с употреблением алкоголя матерью во время беременности.

«Фетальный алкогольный синдром характеризуется задержкой роста, психомоторными нарушениями, а зачастую и особенностями в области лица. Алкогольный синдром - одна из причин врожденных дефектов и умственной отсталости», - пояснила акушерка Ида-Таллиннской центральной больницы Марилис Прийлинн.

По ее словам, очень важно публично говорить об алкогольном синдроме плода и его профилактике. «Самое главное - это профилактика: если у будущей матери ранее была проблема с зависимостью, которая проявляется в чрезмерном употреблении алкоголя, ей следует попытаться вылечить ее до беременности», - сказала она.

Точных данных о ФАСН в Эстонии нет. По оценкам, в Финляндии каждый год рождается от 600 до 3000 детей, которые навсегда пострадали от употребления алкоголя их матерями.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, распространенность ФАСН может составлять от одного до пяти процентов населения в США и некоторых странах Западной Европы.

Глава Эстонского союза трезвости Лаури Бекманн считает этот вопрос чрезвычайно важным.«Доказано, что существует до 428 различных диагностируемых состояний, которые сопровождают врожденные дефекты, вызванные алкоголем. Если вы планируете беременность или уже беременны, единственный безопасный способ - полностью воздерживаться от алкоголя», - сказал Бекманн. Он так же подчеркнул важность роли отца в эти девять месяцев.

Руководитель отдела коммуникаций Prisma Peremarket Кристина Тамберг рассказала, что цель Prisma - повысить осведомленность. «Здоровый образ жизни, включая здоровое питание и культуру ответственного употребления алкоголя, важны для нас. Информация о ФАСН в настоящее время широко недоступна, и часто считается, что небольшое количество алкоголя во время беременности не представляет риска. На самом деле безопасного количества алкоголя во время беременности не существует», - отметила она.