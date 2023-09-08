Дороже всего обходится обучение одного ученика на острове Рухну, дешевле всего – в Нарве

В среднем обучение одного ребенка в общеобразовательной школе в прошлом учебном году стоило 5092 евро, сообщили утренние теленовости ERR .

По данным Министерства образования и науки, дороже всего обучение детей было на острове Рухну, где в прошлом году на одного ученика было потрачено более 22 000 евро, следующей по дороговизне была волость Вормси, за ней следовала волость Кихну.