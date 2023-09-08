ООН рекомендует строго ограничить использование искусственного интеллекта в школах

В четверг Организация Объединенных Наций призвала страны ввести строгие правила использования инструментов искусственного интеллекта, таких как чат-бот ChatGPT, в том числе посоветовав детям младшего возраста воздерживаться от их использования.

В новом руководстве для правительств образовательная организация ООН (ЮНЕСКО) предупредила, что государственные учреждения не готовы решать этические проблемы, связанные с реализацией программ генеративного искусственного интеллекта.

Базирующаяся в Париже организация заявила, что использование таких инструментов вместо учителей может повлиять на эмоциональное благополучие детей и сделать их уязвимыми для манипуляций.

«Искусственный интеллект может стать огромной возможностью для человеческого развития, но он также может причинить вред и внести предрассудки», - сказала Одри Азуле из ЮНЕСКО. - Его нельзя использовать в образовании без участия общественности и необходимых мер предосторожности».

Программы генеративного искусственного интеллекта привлекли внимание общественности в конце прошлого года, когда ChatGPT продемонстрировал способность создавать эссе, стихи и диалоги на основе коротких команд. Это породило страх перед плагиатом и мошенничеством в школах и университетах.

Но инвесторы вложили деньги в эту область, а девелоперы увидели в сфере образования потенциально прибыльный рынок. В рекомендациях ЮНЕСКО говорится, что инструменты искусственного интеллекта могут помочь детям с особыми потребностями, выступать в качестве собеседников или научных сотрудников в так называемых сократических диалогах.

Однако эти инструменты будут безопасными и эффективными только в том случае, если преподаватели, студенты и исследователи помогут их сформировать, а правительства будут регулировать их использование.