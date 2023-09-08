ВИДЕО ⟩ Опоздавшего пассажира столкнули с парома в море, и он погиб

Арестованы четыре члена экипажа парома Blue Horizon, в том числе палубный офицер и капитан. Изначально в соцсетях было выложено видео, на котором запечатлено произошедшее.

Crew members of the ship #BlueHorizon are seen to push away a 36yo passenger that was late.

That led to the passenger losing his balance, falling in the sea and unfortunately, losing his life.

The incident took place tonight on the #Piraeus port, #Athens. pic.twitter.com/PfXW2uWdhu — Greek City Times (@greekcitytimes) September 5, 2023

Власти сейчас получают показания от очевидцев и другие материалы, помогающие расследовать трагедию.

Руководство компании Attica Group, которой принадлежит это судно, сказало, что шокировано трагическим инцидентом в Пирейском порту.

Местные СМИ сообщают, что трагически погиб 36-летний Антонис Кариотис, пытавшийся подняться на борт. Он часто пользовался услугами этого судна. У него была большая семья, и он делал все что мог, чтобы обеспечить своих близких.

«Мой брат помогал всем. Постоянной работы у него не было, он не имел образования, но он всех нас любил и всем помогал», - сказал брат погибшего.

Очевидец произошедшего рассказал, что двое членов экипажа трижды толкнули опоздавшего пассажира, после чего он упал в воду и утонул, однако нападавшие не обратили на это внимания.