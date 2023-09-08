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ВИДЕО ⟩ Опоздавшего пассажира столкнули с парома в море, и он погиб

rus.tvnet.lv
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Корабль. Фото является иллюстративным.
Корабль. Фото является иллюстративным. Фото: MOHAMED MESSARA

В Пирейском порту Греции вечером 5 сентября произошло беспрецедентное преступление: члены экипажа судна Blue Horizon столкнули в море опоздавшего пассажира, в результате чего он погиб, пишет rus.tvnet.lv.

Арестованы четыре члена экипажа парома Blue Horizon, в том числе палубный офицер и капитан. Изначально в соцсетях было выложено видео, на котором запечатлено произошедшее.

Власти сейчас получают показания от очевидцев и другие материалы, помогающие расследовать трагедию.

Руководство компании Attica Group, которой принадлежит это судно, сказало, что шокировано трагическим инцидентом в Пирейском порту.

Местные СМИ сообщают, что трагически погиб 36-летний Антонис Кариотис, пытавшийся подняться на борт. Он часто пользовался услугами этого судна. У него была большая семья, и он делал все что мог, чтобы обеспечить своих близких.

«Мой брат помогал всем. Постоянной работы у него не было, он не имел образования, но он всех нас любил и всем помогал», - сказал брат погибшего.

Очевидец произошедшего рассказал, что двое членов экипажа трижды толкнули опоздавшего пассажира, после чего он упал в воду и утонул, однако нападавшие не обратили на это внимания.

Прокуратурой Пирея возбуждено уголовное дело по статье о непредумышленном убийстве.

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