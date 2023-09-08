В студии Postimees военный эксперт из Киева: приблизят ли победу Украины в войне американские кассетные снаряды?

7 сентября Украину посетил государственный секретарь США Энтони Блинкен. В тот же день американское издание The New York Times сообщило, что США скоро отправит в Украину новую партию кассетных боеприпасов, которые уже показали свою эффективность на поле боя.

Впрочем, согласно Конвенции по кассетным боеприпасам, заключенной еще в мае 2008 года, данный вид боеприпасов запрещен к распространению в 123 стран мира, среди которых, однако, нет ни Украины, ни России, ни США. Известно, что в первые дни полномасштабного вторжения Россия использовала снаряды подобного типа в Украине.

Кроме того, 6 сентября Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине очередного пакета помощи, в который войдут снаряды с обедненным ураном для американских танков Abrams.