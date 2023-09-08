В четверг, 7 сентября, Украину посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. В тот же день издание The New York Times сообщило, что США скоро отправят в Украину новую партию кассетных боеприпасов, которые уже показали свою эффективность на поле боя. Смогут ли поставляемые Вашингтоном Киеву кассетные боеприпасы обеспечить Украине решающий перелом в войне в ее пользу? Об этом ведущий «Украинской студии» поговорил с военным экспертом из Киева Иваном Киричевским, обозревателем портала Defense Express.
Военный обозреватель из Киева о снарядах с обедненным ураном: оккупанты будут умирать в муках
Американцы снова пообещали Украине большую партию кассетных боеприпасов, которые вроде бы показали свою эффективность на полях сражений в Украине. Россия начала свою информационную кампанию, обвинив Украину в нарушении Конвенции о нераспространении подобного вида вооружений.
- Иван, как вы считаете, насколько опасен такой вид боеприпасов, и сможет ли это оружие изменить ход войны в пользу ВСУ?
- В чем-то они уже сломили ход войны во время сдерживания попыток прорыва российских сил в Купянске. Кассетные боеприпасы, если применять их не в урбанизированной местности, имеют кучу преимуществ. В первую очередь, они могут накрывать большое количество войск, которое находится на открытых пространствах. На купянском направлении, где много леса, эта ситуация и произошла.
И то, что Пентагон обещает нам новую партию таких боеприпасов, может сдержать новые попытки россиян прорваться на том направлении. На это направление они подтягивают свои отряды штурмовиков из зэков. Будут делать ставку на живую силу. Вот как раз именно там кассетные снаряды нам будут очень кстати.
Если говорить об опасности этих боеприпасов, то они могли бы нести опасность для мирного населения, если бы применялись в урбанизированной местности. Но Украина перед США взяла на себя обязательства о неприменении таких боеприпасов в районе населенных пунктов. Этими снарядами бьют только там, где есть российские позиции, и там, где если они не разорвутся, их можно было бы разминировать удобным способом.
Но если бы россияне не применяли кассетные боеприпасы по мирному населению, но вот нет же... С их стороны речь идет не только о неуправляемых боеприпасах, как, например, кассетных авиабомбах или реактивных снарядах системы «Смерч». Россияне начали применять против наших войск или гражданской инфраструктуры управляемые снаряды системы «Торнадо-С», которые существуют только в кассетном снаряжении.
То есть, россияне намерено целятся кассетными снарядами по гражданской инфраструктуре. Поэтому здесь точно не России следовало бы заявлять претензии, что кто-то применяет особо опасное оружие.
- Да, с самого начала полномасштабного вторжения они ведь применяли этот вид вооружения.
- Даже во время осады Киева такие боеприпасы применялись, просто сначала они были идентифицированы как ракеты с парашютом, а потом оказалось, что это ракеты «Смерч» с кассетными боеприпасами. Во всех населенных пунктах, куда могла дотянуться российская реактивная артиллерия, они били такими снарядами.
- Вот вы упомянули, что россияне собираются отбивать Купянск. Но если смотреть на линию фронта, то где Россия готовит наступление, в районе Запорожья и Купянска, или где-то еще?
- Бахмут. Есть еще сообщения, что они наращивают силы в районе Марьинки. Наше военное командование предполагает, что они попытаются снова оккупировать всю Донецкую область. Наступление на Купянск в данном случае необходимо, чтобы обеспечить себе северный фланг для наступления на Донецкую область.
Почему они так уперлись в Бахмут? Потому что после потери Купянска они потеряли обеспеченность флангов на севере. У них остался только один маршрут для продвижения к административной границе Донецкой области - Бахмут. Но на этом направлении они снова пройти не могут, по понятным причинам, поэтому пытаются вернуться к своим старым наработкам.
Но некоторый оптимизм вызывает то, что если они не смогли продвинуться к Купянску, когда у них был достаточный запас кадровых частей, большое количество боеспособных танков, 900 единиц на 200 км фронта... Это очень много, по меркам даже российской армии. Если они тогда не смогли пройти, то сейчас, делая ставку на плохо обученную живую силу, такая конфигурация не дает оснований полагать, что такая армия сможет хотя бы приблизиться к Купянску или к берегу реки Оскол, что тоже для них важный рубеж. Для гражданского населения Харьковской области Россия создает новую опасность, из-за чего там приходится снова проводить эвакуацию населения.
- А что россиянам мешает снова начать наступление на Сумы или Чернигов, например?
- Недостаточно сил и средств. Полтора года назад у них более или менее получилось, потому что наше политическое и военное руководство не ожидало, что Россия будет пытаться наступать с севера, со стороны Беларуси и Сумской области, это был фактор внезапности. Сейчас этого нет. Линия укреплений построена, группировка войск есть, даже есть отдельный командующий тем направлением.
Уровень готовности к этим всем вызовам явно выше. А у россиян лишних войск нет. Потому что если вспомнить, что весной 2022 года россияне смогли провести относительно эффективные наступательные действия, которые едва удалось отбить, используя менее 100 000 человек, то теперь, выходит, купянско-лиманское направление - суммарно 100 000 человек, юг - около 150 000 тысяч человек, только бахмутское направление - 50 000 человек.
Еще по несколько десятков тысяч человек разбито на Авдеевку, Марьинку и угледарское направление. И при этом, что те 450 000 людей, которые снова хотят мобилизовать в России, этого хватит только, чтобы увеличить плотность живых штыков на тех направлениях, на которых они уже действуют.
Кстати, чтобы усилить группировку войск на купянском направлении, Россия впервые за полтора года полномасштабной войны убрала свои войска из Беларуси. Раньше они хоть какую-то группировку в составе нескольких бригад там держали, а теперь вообще войска забрали и новых на ротацию туда не заводят.
- Пентагон на днях сообщил о поставках снарядов с обедненным ураном для танков Abrams, которые, как известно, скоро появятся в Украине. Путин заявил, что ВСУ переходят красные линии. Как вы считаете, нет ли здесь нарушения принципов ведения конвенциональной войны?
- Ну, смотрите, снаряды с обедненным ураном - это же не тактическое ядерное оружие, они снаряжены обычной взрывчаткой. Там основной поражающий элемент - это обычная взрывчатка, находящаяся в корпусах снаряда. Обедненный уран находится в наконечниках, таких штырях в носовой части снаряда, который дает снарядам лучшее бронепробитие.
Когда наконечник с обедненным ураном соприкасается с целью, выделяется пирофорная пыль так называемая, она имеет некоторые токсические вещества и под воздействием этих токсических веществ попадает в экипаж машины, которая поражается.
Ну да, хорошего ничего не будет, оккупанты будут умирать в муках. Но это тактическое ядерное оружие. Это боеприпас с увеличенной бронепробиваемостью. Почему все-таки используется обедненный уран, потому что он в природе встречается чаще, чем хром или вольфрам, из которых делаются обычные наконечники для танковых снарядов.
Ну и, раз на то пошло, российская армия тоже имеет на складах наконечники с обедненным ураном. Нет оснований утверждать, что они их применяли, но и нет оснований утверждать, что не применяли. Это просто российская пропаганда пытается генерировать инфоповоды для до сих пор существующих поклонников России на Западе. Если бы нам дали снаряды с тактическим ядерным оружием для артиллерии для прорыва российских укреплений, то там было бы что обсуждать, но нам же таких не дают.
- Ну и само понятие конвенциональной войны строится вокруг того, что такие войны идут вдали от мирного населения, не так ли?
- Ну и при этом соблюдаются все возможные конвенции ведения боевых действий там, где, скажем так, нужно вести боевые действия вдали от объектов с радиационной и прочей опасностью, которая может высвободить опасные силы.
Но согласно определению конвенции 1946 года, Россия нарушила все: и подорвав Каховскую ГЭС, и продолжая оккупировать Запорожскую АЭС, и прочие опасные объекты. Если кто и ведет не конвенциональную войну, то это только Российская Федерация, которая применяет разные опасные виды боевых действий.
Кстати, здесь тоже можно отметить, что на первых неделях контрнаступления, когда Россия еще цеплялась на некоторых участках фронта за водные преграды, она применяла подрыв плотин, пыталась затапливать местность. Это тоже не конвенциональный метод войны, почему это не обсуждается? Россия подорвала не только Каховскую ГЭС, но и несколько небольших плотин в Запорожской и Донецкой областях только для того, чтобы помешать продвижению наших войск.
Это в разы опаснее, чем применение тех же снарядов с обедненным ураном, и, возможно, применение тактического ядерного оружия, потому что это ставит под угрозу жизни многих мирных жителей, не говоря уже о военнослужащих.
- И в этом контексте мне вспоминается история прошлой зимы, когда дронами «Шахед-136» и ракетными атаками Россия уничтожала тепловую инфраструктуру Украины. Многие жители Украины тогда в городах остались без тепла. Вы, наверное, тоже ощутили это на себе, Иван?
- Вот этот блэкаут, который запомнился, кажется, 24 ноября, начался с того, что Россия нанесла удары по узлам энергообеспечения, которые работали на АЭС. И получается, что атомные станции вывалились из общей энергогенерации, и это все вело к системной аварии нашей энергосистемы.
Тогда чудом буквально прошли по лезвию ножа. Вы удачно подметили это. Если ООН уже даже это признало, что россияне своими ракетами крылатыми били по гражданской инфраструктуре, и дронами, которые были специально модифицированы так, чтобы это приносило больше разрушения энергосистеме. Уровень преступности их действий на этом фоне становится более очевидным.
- Ну да, и при этом ВСУ наносят удары в основном по складам, нефтебазам, каким-то военным объектам. Но это вопрос риторический. Я хотел затронуть вопрос «кейса Илона Маска», который признал, что препятствовал ВСУ осуществить военную спецоперацию при помощи своих спутников. Что в Киеве сейчас говорят об этом?
- В Украине только начинают вчитываться в новости касательно этого кейса. Потому что только вчера вечером, 7 сентября, эта новость была прочитана со ссылкой на CNN. Утром 8 сентября она была прочитана со ссылкой на слова самого Илона Маска. Но вот эти факты, которые складываются в публикации CNN и в ответе Илона Маска, мне на самом деле подтверждают из разных источников одним очень интересным фактом: впервые о возможном существовании катеров-камикадзе у ВСУ стало известно в сентябре прошлого года.
Тогда был случай, когда дистанционно управляемый такой аппарат почему-то выбросился на скалы самостоятельно и не подорвался. То есть, что-то случилось с его системами управления и россияне смогли исследовать этот надводный аппарат. Исходя из этого, мы понимаем, что что-то есть в этих словах, что Илон Маск мог, скажем так, намеренно помешать нашей атаке.
Тем более, что данные о том, что на этих катерах-камикадзе всегда использовали Starlink, это было скорее предположение. Но мы ведь знаем, что Пентагон закупал альтернативные виды спутниковой связи для наших катеров-камикадзе, другие европейские партнеры тоже что-то пытались давать для наших военных нужд. Очевидно, что это неспроста. Потому что основной поставщик такого вида услуг Илон Маск может начать делать что-то не то.
Кроме того, есть много разных странных историй, связанных с этим. Например, когда зимой 2023 года в боях под Бахмутом наши бойцы стали жаловаться, что начали глючить Starlink, которые использовались даже не для систем управления боем, а и для обычной связи между собой или с родными. Они стали барахлить, и это списывалось на какие-то там полуфантастические системы радиоэлектронной борьбы россиян.
«Тобол», например, которые вообще стоят стационарно на территории Российской Федерации вглубь к Уралу и они якобы могут сбивать сигнал Starlink. Или, например, системы РЭБ «Житель» или «Борисоглебск», которые настолько мощные, что могут воздействовать на спутниковую связь Starlink. Хотя спутниковая связь у других операторов почему-то так не барахлила, но должна была бы, если опираться на характеристики того, что происходило со Starlink. Может, это были инструменты принуждения или убеждения, которые Кремль мог использовать относительно Илона Маска.
Но могли быть не только приятные разговоры Путина и других вельмож России с Илоном Маском. В апреле прошлого года россияне угрожали сбивать спутники Starlink ракетами А-235 «Нудоль». Они до сих пор не вышли в серийное производство, возможность сбивать спутники ими не подтверждена, но, возможно, вот эта лапша могла возыметь какое-то воздействие на самого Илона Маска.
- Насколько реалистичным вам видится возможность того, что россияне смогут наладить производство подобных морских дронов?
- Скорее всего, нужен необходимый цикл разработки для этого. Потому что с одной стороны была такая странная история этой зимой, когда неизвестный, по утверждению россиян, атаковал наш мост в затоке, это местность возле порта неподалеку от Белгорода Днестровского. Главком Залужный в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли упомянул о подобном факте.
Но повторных атак не было. Были предположения, что россияне могли получить катера-камикадзе «Террано», но там не дистанционно управляемый аппарат, а просто начиненный взрывчаткой катер, который заводят в определенную точку и потом просто направляют, и катер врезается. Но такое оружие россияне пока еще не получили. Да, они заявляли, что есть у них намерения делать подобные аппараты в оккупированных Севастополе и Мариуполе, что-то вроде макета они уже показали, но здесь им некоторое время все-таки понадобится.
Почему у нас могло получится быстрее? Ну, все-таки давайте вспомним такую историю: в одном из пакетов помощи прошлой весной США обещали дать беспилотники для береговой обороны. И вражеские голоса считают, что мы скопировали эти американские дроны для береговой обороны, существенно улучшив их характеристики: дальность управления, возможность нести боевую нагрузку, укрепив корпус и прочее-прочее. То есть, воспользовались чужой технологической базой, сделав свое уникальное оружие. Ну что же, завидуйте молча, так сказать.
- Возможно, это сейчас мы наблюдаем зарождение в Украине того самого «Москитного флота»?
- Почему зарождение? Он уже выполняет свою роль. Просто из-за малой квалифицированности морских дискуссий у нас культивировался стереотип, что москитный флот - это просто небольшие катера с ракетами небольшого радиуса действия, которые должны были отогнать российский Черноморский флот или даже его потопить. Но здесь вопрос: как ракетами дальностью в 40 км можно потопить корабли с оружием дальностью действия 200 км и больше. Как известно, противокорабельная версия Калибра бьет на дальность 230 км. Вот москитный флот - это буквально дешевое морское оружие, которое призвано принудить противника оставаться в базах, отказаться от активных действий.
Даже если не удалось потопить еще ни один корабль с «Калибрами», как самый опасный вид кораблей российского военного морского флота, россияне же не рискуют и дальше проводить какие-то операции вблизи наших берегов. Даже операции по блокировке нашего судоходства, потому что не хотят нарываться на эту угрозу. Даже если в активе россиян есть успешно отбитые атаки наших катеров-камикадзе в районе Босфора, все-таки они явно не рискуют подходить ближе именно из-за этого.
С нашей стороны официально признано, что только 30 процентов катеров доходит до цели, но эти 30 процентов все-таки доходят.
- И если учитывать стоимость такого дрона, и сравнить со стоимостью какого-то крейсера…
- Даже западные источники признали, что такой дрон-камикадзе нашего изготовления может стоить 250 000 долларов, а современная противокорабельная ракета – это от 2 млн долларов и выше. То есть, в десять раз дешевле.
- Иван, знаю, что вы следите за номенклатурой поставок вооружений в Украину. Какие сейчас основные потребности у ВСУ?
- Надо всего и побольше. Слава Богу, наконец-то удалось снять проблему со снарядами. Боекомплект обеспечен средствами разведки так, чтобы стрелять точечно. Но танки нужны еще в больших количествах, чтобы обеспечить плотность поддержки, средства разминирования в любых конфигурациях. Нужна тяжелая инженерная техника.
Дают боевые Abrams - хорошо, но было бы еще лучше, если бы дали их инженерный вариант. Самолеты, конечно, нужны на вчера и побольше, но здесь даже советский МИГ-29, если он еще боеспособен, даже это было бы неплохо. Такие самолеты у нас также используются для ударов по наземным целям россиян.
Зенитные ракеты нужны в любых количествах, к любым системам, какие только возможно достать. Дальнобойных средств ПВО на фронте тоже не хватает, потому что один из факторов, который сдерживает наше продвижение вперед - это наличие в российской армии ударных вертолетов с дальнобойными ракетами, которые бьют на большую дальность, чем могут достать наши ПЗРК.
Даже бронированные санитарные автомобили тоже надо, потому что то, что есть, этого недостаточно для своевременной эвакуации раненых. И все эти запросы на армию в приблизительно миллион штыков; надо всего и побольше.
- Чем бы могла помочь сейчас Украине Эстония? Многие эстонские компании успешно разрабатывают дроны и прочую беспилотную технику.
- Эстония дала Украине даже больше, чем могла. Из того, что известно, всю существующую ствольную артиллерию 155 миллиметров, 122 миллиметра Эстония приняла решение отдать нам. Это гаубицы D-30 и гаубицы TRF-1. Потому что то количество гаубиц К-9, которые приходят взамен, их недостаточно. Эстония уже пошла на сознательный ущерб своей обороноспособности, имея под носом такого вот агрессивного соседа. Просто чтобы нам помочь. Поэтому даже если эстонские компании могут нам давать технику для разминирования, это все равно очень необходимо. Беспилотники любого рода сейчас необходимы. Но у Эстонии сейчас даже просить как-то неудобно, потому что в вопросе артиллерии это был очень щедрый шаг со стороны эстонского народа.
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