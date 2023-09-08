Военный обозреватель из Киева о снарядах с обедненным ураном: оккупанты будут умирать в муках

«Тобол», например, которые вообще стоят стационарно на территории Российской Федерации вглубь к Уралу и они якобы могут сбивать сигнал Starlink. Или, например, системы РЭБ «Житель» или «Борисоглебск», которые настолько мощные, что могут воздействовать на спутниковую связь Starlink. Хотя спутниковая связь у других операторов почему-то так не барахлила, но должна была бы, если опираться на характеристики того, что происходило со Starlink. Может, это были инструменты принуждения или убеждения, которые Кремль мог использовать относительно Илона Маска.

Но могли быть не только приятные разговоры Путина и других вельмож России с Илоном Маском. В апреле прошлого года россияне угрожали сбивать спутники Starlink ракетами А-235 «Нудоль». Они до сих пор не вышли в серийное производство, возможность сбивать спутники ими не подтверждена, но, возможно, вот эта лапша могла возыметь какое-то воздействие на самого Илона Маска.

- Насколько реалистичным вам видится возможность того, что россияне смогут наладить производство подобных морских дронов?

- Скорее всего, нужен необходимый цикл разработки для этого. Потому что с одной стороны была такая странная история этой зимой, когда неизвестный, по утверждению россиян, атаковал наш мост в затоке, это местность возле порта неподалеку от Белгорода Днестровского. Главком Залужный в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли упомянул о подобном факте.