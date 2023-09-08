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Обвал цен: крупные сети АЗС последовали примеру конкурента

BNS
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Заправка Circle K.
Заправка Circle K. Фото: Zygimantas Gedvila

В пятницу сеть заправок Circle K снизит цены на бензин на 20 центов и дизельное топливо на 8 центов на своих автозаправочных станциях по всей Эстонии.

Новая розничная цена на бензин и дизельное топливо составит 1,599 евро за литр, сообщило предприятие BNS.

Также о снижении цен сообщило предприятие Alexela.

В пятницу топливная фирма Terminal также сообщила о снижении цены на бензин на 20 центов и на дизельное топливо на 8 центов в течение всего дня на своих сервисных и автоматических станциях.

Terminal обосновала свою акцию тем, что один из участников рынка совершает махинации с биообязательствами на оптовом рынке Эстонии.

В июне этого года Центральная криминальная полиция и Департамент по охране окружающей среды объявили о том, что в рамках возбужденного ими уголовного дела проводится расследование по факту предоставления топливной компанией AS Olerex заведомо ложных сведений в налоговые и таможенные органы с целью уклонения от соблюдения требования о биотопливе, предусмотренного Законом о жидком топливе.

Согласно Закону о жидком топливе, розничные продавцы топлива обязаны обеспечить, чтобы не менее 7,5% ископаемого топлива, продаваемого потребителям в течение года, составляло возобновляемое топливо, то есть, биотопливо.

Летом прошлого года Департамент по охране окружающей среды пришел к выводу, что компания Olerex вряд ли сможет успешно выполнить это требование в течение календарного года. Ведомство неоднократно информировало об этом предприятие. Тем не менее, по состоянию на 20 декабря 2022 года выполнение компанией Olerex требования по биотопливу составляло лишь около 1%.

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