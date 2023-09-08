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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Причиной серьезной цепной аварии в Таллинне могло стать ухудшение здоровья водителя

Брита-Мария Алас
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Серьезное ДТП на бульваре Вабадузе.
Серьезное ДТП на бульваре Вабадузе. Фото: Teele Toova

Полиция все еще расследует точные обстоятельства серьезной аварии, произошедшей в районе Нымме в Таллинне в середине августа. На сегодняшний день было установлено, что водители были трезвы.

Утром 15 августа на бульваре Вабадузе в Таллинне произошла цепная авария, в которой, судя по фотографиям, участвовали шесть транспортных средств. Всего пострадали шесть человек, трое из них доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Движение в районе было перекрыто, городским автобусам приходилось ехать в объезд , а полиция не подпускала никого к месту происшествия.

«Могу подтвердить, что в этой аварии никто не погиб», - заявила пресс-секретарь полиции Анника Максимова, добавив, что это, несомненно, счастливая случайность, поскольку, судя по повреждениям автомобилей, скорость в момент аварии была значительно выше разрешенной скорости.

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