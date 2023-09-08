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Стеклянная стена стала причиной серьезного несчастного случая на производстве

Rus.Postimees
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Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Arvo Meeks

Стеклянные стены от пола до потолка и стеклянные двери все чаще используются в общественных помещениях и офисах. Для обеспечения безопасности такие стены и двери должны быть выполнены из подходящего материала и обязательно четко обозначены.

По словам управляющей портфелем страхования от несчастных случаев ERGO Элис Карула, зачастую несчастные случаи происходят в ситуациях, которые люди не могут предвидеть. Так несколько недель назад пострадал сотрудник, проходивший через стеклянную стену офисного здания в Таллинне.

«Поскольку погода была солнечной, стекло сверкало чистотой и не было четко обозначено, ничего не подозревающий человек врезался в стеклянную стену, которая за секунду разбилась вдребезги», – описала Карула. Острые осколки стекла серьезно повредили ноги человека, и инцидент вызвал сильный шок. В худшем случае осколки стеклянной стены могли изранить все тело.

В рабочей среде часто встречаются стеклянные двери и стены, которые не обозначены надлежащим образом, поэтому часто из-за этого случаются несчастные случаи на производстве, рассказала консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Пирет Кальюла.

«В случае маркировки важно, чтобы она бросалась в глаза. Например, нет особой пользы от узкой матовой полоски, которую не очень хорошо видно на ходу», – объяснила Кальюла. Она добавила, что нельзя обставлять без внимания и материал стеклянных стен и дверей. Он должен быть безопасным, чтобы при разбитии не образовывались осколки с острыми краями, которые могут поранить человека.

Статистика несчастных случаев ERGO показывает, что, к счастью, серьезные травмы случаются довольно редко, легкие травмы встречаются чаще. Большинство несчастных случаев связаны с прыжками и падениями. Чаще всего с людьми происходят различные бытовые несчастные случаи, в ходе которых травмируются пальцы рук и ног, кости рук, ребра, ключицы и голеностопные суставы.

Довольно много несчастных случаев регистрируется также в домах, где наибольший ущерб тоже наносится в результате падения. Помимо лестниц, люди падают во дворах своих домов. Так однажды поскользнувшись на мокрой траве человек получил настолько серьезные травмы, что был вынужден полгода не работать.

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