Фоторепортаж ⟩ Хийумаа – место покоя

Эстония прекрасна тем, что тут всегда можно найти укромный уголок, чтобы, например, спрятаться от многочисленных политических склок, или просто выдохнуть и прикоснуться к вечному. Одно из таких мест – второй по величине остров Эстонии – Хийумаа. Корреспондент Rus.Postimees побывал там и понял: есть в жизни счастье, невзирая на клещей, крутые подъемы на маяки и непредсказуемую погоду.
Путешествие на Хийумаа сразу начинается с приключения: ведь часовая прогулка на пароме, который ходит на остров и обратно каждые полтора часа, уже прекрасное начало отдыха. Плюс - на всех судах есть горячая еда и напитки, чтобы основательно подготовиться к высадке на «землю великанов».
Общая площадь Хийумаа – чуть меньше тысячи квадратных километров. На автомобиле остров можно объехать максимум за три часа, правда, нигде не останавливаясь. Но чтобы понять его, нужно пожить там основательно. Жаль, что это малореально в современной бесконечной гонке за временем, но даже то немногое, что удается увидеть в период короткого отпуска, остается в памяти приятным воспоминанием.
Тем интереснее рассказы местных жителей, коих чуть более 10 тысяч человек. Например, Линда живет на Хийумаа больше 40 лет, она приехала сюда вместе с мужем из центра Таллинна, чтобы работать на рыбозаводе. Уж нет давно того завода, но семья Линды прочно укоренилась на острове – здесь родилась ее младшая дочь, семья построила несколько домов и сдает их в аренду туристам.
К слову, одним из преимуществ Хийумаа является то, что «курортников» здесь все же меньше, чем на соседнем Сааремаа, хотя в сезон найти жилье, конечно, непросто. Но кто сказал, что наслаждаться песчаными пляжами можно только летом? Тем более, что на Хийумаа есть много других, интересных для незаурядного путешественника, мест силы.
Где еще можно встретить лес на горе, в котором, куда ни шагни, наткнешься на крест. Выглядит весьма привлекательно для любителей нетривиальных музыкальных и иных течений. Ристимяги - это необычная гора на Хийумаа, покрытая множеством крестов.
Существует несколько легенд о возникновении этого местечка, Ристимяги. Самая распространенная гласит, что гора возникла в результате того, что перед депортацией в 1781 году в Царскую Россию жившие на острове шведы установили кресты в память о родных местах. В 1991 году здесь появился символический крест из двух мельничных жерновов с надписями на эстонском и шведском языках. С тех пор крестов в том лесу становится только больше, причем материалы, из которых их мастерят случайные и не очень путники, радуют изобретательностью.
Автомобильные дороги на Хийумаа в прекрасном состоянии и, что совсем хорошо, по ним редко ездят автомобили. Можно колесить в гордом одиночестве, встретив по дороге разве что трактор. Тем удивительнее, буквально по наитию свернув с основной дороги в сторону, увидеть прекрасно сохранившуюся церковь XIX века.
Церковь Рождества Богородицы на Хийумаа в поселке Куристе кажется чем-то заповедным – среди лесов стоит дом из желтого кирпича и натурального камня, привезенного когда-то из Риги.
Говорят, здесь и по сей день проводятся богослужения, но, судя по всему, чаще на территории храма, обрамленного кладбищем, царит гробовое молчание. Впрочем, тишина, растворяющая в вечности - это основной звук Хийумаа.
А еще прямо у дороги на Хийумаа стоят танки. Точнее, один, указывающий направление к Военному музею.
Музей был открыт в 2007 году на территории бывшего пограничного кордона Тахкуна. И встречают вас там соответствующе: строго и без лишних слов.
Основное здание музея - дом со старыми затхлыми запахами, в котором довольно беспорядочно с точки зрения хронологии и освещения национального консенсуса в зависимости от эпохи хранятся снаряды, висит униформа, со стен смотрят обветшавшие фотографии и кажущиеся сегодня удивительными, но по сути не теряющими актуальности плакаты.
В экспозиции недавно появился и новый, отвечающий трагическим событиям современности, экспонат.
Но есть место и старой доброй странной визуализации, которую уже редко можно встретить, разве только что в таких заповедных уголках.
Снаружи музейный комплекс окружают военные ангары с бронетранспортерами, военными автомобилями и вообще всем, что удалось собрать.
А для особо страждущих есть вход в бомбоубежище. Находясь внутри, как-то сразу становится ясно, почему война – это плохо, и точка.
Отдельное наслаждение, которое есть на Хийумаа – бесконечные пустынные песчаные пляжи, где можно позволить себе все, что душе угодно.
К сожалению, не все побережье рисует радужные картины. На мысе Тахкуна одиноко и печально стоит памятник детям, погибшим на пароме «Эстония» в 1994 году. Эта часть побережья стала ближайшей точкой к месту катастрофы, которая является крупнейшей на Балтике трагедией. Памятник в виде траурного колокола появился год спустя, но сейчас он, несмотря на попытки ремонта, находится не в самом хорошем состоянии.
Известные маяки на Хийума - прекрасны все до одного и соревнуются архитектурными изысками и атмосферной амбиентной музыкой внутри ориентиров для древних моряков.
Запечатлеть все разнообразие открывающихся с маяков видов под силу только тому, кто не боится высоты. Чем автор статьи похвастаться не может, и весь восторг открывающихся бескрайних морских просторов оставит при себе.