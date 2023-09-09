Фоторепортаж ⟩ Хийумаа – место покоя

Путешествие на Хийумаа сразу начинается с приключения: ведь часовая прогулка на пароме, который ходит на остров и обратно каждые полтора часа, уже прекрасное начало отдыха. Плюс - на всех судах есть горячая еда и напитки, чтобы основательно подготовиться к высадке на «землю великанов».

От большой земли до острова - чуть больше часа ходу. Фото: Наталия Гребнева

Общая площадь Хийумаа – чуть меньше тысячи квадратных километров. На автомобиле остров можно объехать максимум за три часа, правда, нигде не останавливаясь. Но чтобы понять его, нужно пожить там основательно. Жаль, что это малореально в современной бесконечной гонке за временем, но даже то немногое, что удается увидеть в период короткого отпуска, остается в памяти приятным воспоминанием.

Место, где чувствуешь себя, как в сказке. Фото: Наталия Гребнева

Тем интереснее рассказы местных жителей, коих чуть более 10 тысяч человек. Например, Линда живет на Хийумаа больше 40 лет, она приехала сюда вместе с мужем из центра Таллинна, чтобы работать на рыбозаводе. Уж нет давно того завода, но семья Линды прочно укоренилась на острове – здесь родилась ее младшая дочь, семья построила несколько домов и сдает их в аренду туристам.

Местные жители сплелись с местным ландшафтом. Фото: Наталия Гребнева