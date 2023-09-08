Ида-Вирумаа получит кругленькую сумму на переобучение работников сланцевого сектора

Об этом BNS сообщили в Министерстве экономики, отметив, что на поддержку переобучения и нового трудоустройства выделено более 7 миллионов евро, из которых 5 миллионов евро поступят из Фонда справедливого перехода Европейского союза, а 2,1 миллионов евро - из госбюджета Эстонии.

Эта мера поддержки позволит людям приобрести новые навыки посредством профессионального обучения и получения микро-квалификации.

Пособия на эти цели получат работники сланцевого сектора - и те, кто потерял работу в результате спада в отрасли. Для облегчения трудоустройства за пределами сланцевого сектора им будут выплачивать пособие на начало работы в размере 30 процентов от их среднемесячной заработной платы в сланцевом секторе, но не более 1000 евро брутто в месяц.

Пособия будут выплачиваться в течение 12 месяцев с начала трудовой деятельности, чтобы облегчить людям переход на новую работу.

По словам министра Тийта Риисало, эти пособия необходимы для того, чтобы помочь адаптироваться к изменениям на рынке труда, которые будут сопутствовать "зеленому повороту».

«Приобретение новых навыков на курсах высокого уровня и микро-квалификации еще на рабочем месте дает людям возможность более плавно перейти на новую работу в случае потери основной работы», - отметил он.

«Средняя заработная плата в сланцевом секторе значительно выше, чем в среднем по Эстонии, и в 2022 году, по данным Обзора рабочей силы Эстонии, составляла 2 148 евро. Это означает, что люди, потерявшие работу в этом секторе, могут еще долгое время получать пособие по безработице. Пособие на трудоустройство поможет им вернуться на рынок труда и избежать социальных проблем, связанных с длительной безработицей», - считает министр.