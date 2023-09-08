Латвия и Литва встретятся на чемпионате мира по баскетболу

Накануне Латвия обыграла Италию со счетом 87:82, а Литва обыграла словению со счетом 100:84.

Литва начала доминировать уже в первой четверти, выигранной со счетом 33:21. Хотя к перерыву Словения отставала от лидера лишь на два очка, во второй половине игры совершить рывок не удалось.

Будучи лучшим у литовцев, Йонас Валанчюнас набрал 24 очка, Игнас Браздейкис поддержал команду с 15-ю очками, а Дейвидас Сирвидис и Миндаугас Кузминскас набрали по 14 очков. Лучшим игроком Словении стал Лука Дончич, который отыграл на площадке 37 минут и набрал 29 очков.

Сегодня состоится полуфинал чемпионата мира по баскетболу, где встретятся Сербия и Канада, а также США и Германия.