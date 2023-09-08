Занимательная статистика: у 13 эстонских бабушек и дедушек есть более 30 внуков

В Эстонии живет 215 687 бабушек, и они составляют 64 процента от общего количества бабушек и дедушек. Поскольку ожидаемая продолжительность жизни у мужчин ниже, чем у женщин, дедушек значительно меньше: а именно на 91 761 человека (всего насчитывается 123 926 дедушек).

Средний возраст бабушек – 68 лет. Дедушки несколько моложе, их больше всего в возрасте 66 лет. Средний возраст дедушек – 66 лет. При этом бабушки и дедушки есть очень разных возрастов: самым молодым – меньше 40 лет (171 бабушка, 33 дедушки); 66 бабушек старше 100 лет, дедушек в этом возрасте всего трое.

У 25 процентов бабушек и дедушек есть один внук или внучка, у 26 процентов – два и у 18 процентов – три внука. Есть и многодетные бабушки и дедушки: у семи бабушек и шести дедушек есть более 30 внуков.

С несовершеннолетним внуком живет 15 171 бабушка (семь процентов бабушек) и 4463 дедушки (четыре процента дедушек).

Поскольку ожидаемая продолжительность жизни у женщин больше, чем у мужчин, то бабушки часто живут одни. В частности, одиноко проживает 32 процента бабушек. Результаты переписи населения 2021 года также показали, что по группам населения именно женщины пенсионного возраста чаще всего живут одиноко. Одиноко проживает 15 процентов дедушек.

В Эстонии живет 59 833 прабабушки и прадедушки. Из них 76 процентов – прабабушки (45 357). Есть также 812 прапрабабушек и прапрадедушек, из которых 92% (747) – прапрабабушки.