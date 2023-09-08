«Если это была шутка, то она глупая. Если это не шутка, то это особенно откровенный поиск подставного лица», - дал оценку объявлению об аренде удостоверений личности начальник местного отделения полиции Маргус Сассь.
ФОТО ⟩ Даже полиция недоумевает: в необычном объявлении предлагают поучаствовать в экономическом преступлении
На прошлой неделе полицейские Вильяндимаа получили несколько сообщений, что на автобусных остановках появились объявления с предложением сдать в аренду на три месяца рабочую ID-карту с PIN-кодами для создания или покупки фирмы.
«Один потенциальный предприниматель хочет начать свой бизнес незаконно», - написала веб-констебль Вильяндимаа Элерин Тетсманн.
В объявлении также был указан номер телефона гипотетического арендатора документов, по которому полицейские неоднократно пытались дозвониться, но безуспешно. «Надеюсь, он так же отвечал и тем, кто не понял, что это афера, и рано или поздно стал бы жертвой мошенничества», - добавила она.
По словам Маргуса Сасся, сотрудники полиции никогда раньше не сталкивались с подобными объявлениями, поэтому такое публичное обращение показалось им неожиданным. В то же время поиск подставных лиц для организации бизнеса - старая афера и для подставного лица, как правило, заканчивается тяжелыми финансовыми обязательствами или даже уголовным преследованием.
Судебная практика показывает, что большинство подставных лиц - бездомные.
«Может быть, кто-то даже думал, что даст удостоверение личности и получит 900 евро почти даром, и все будут счастливы, но это может закончиться обвинением в экономическом преступлении или большим долгом», - сказал Сассь.
Полиция напоминает, что документ нельзя никому давать в пользование, а код PIN1 или PIN2 нельзя сообщать даже в полицию или банк.
Объявления были сняты с автобусных остановок, но если у кого-то есть предположения, кто их расклеил, полиция хочет узнать об этом. Информацию можно сообщить через Facebook вэб-констеблю Вильянди или по телефону.