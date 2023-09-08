Фото ⟩ На юге Эстонии открылся крупнейший в регионе парк солнечных батарей

«В будущем волость Валга сможет сыграть большую роль в энергетике страны. Если в 50-е годы прошлого века крупные энергопарки были построены в Ида-Вирумаа, то в секторе возобновляемой энергетики нет сомнений, что в ближайшие годы будет построено большое количество энергопарков именно в этом регионе», - сказал исполнительный директор Evecon Карл Кулль при открытии Коплиского парка солнечных батарей.