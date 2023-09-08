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Фото ⟩ На юге Эстонии открылся крупнейший в регионе парк солнечных батарей

Карл-Роберт Пухм
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Фото: Jassu Hertsmann

В четверг вблизи поселка Циргулинна в волости Валга производитель возобновляемой энергии Evecon открыл крупнейший в Южной Эстонии парк солнечных батарей с общей мощностью почти 16 мегаватт.

«В будущем волость Валга сможет сыграть большую роль в энергетике страны. Если в 50-е годы прошлого века крупные энергопарки были построены в Ида-Вирумаа, то в секторе возобновляемой энергетики нет сомнений, что в ближайшие годы будет построено большое количество энергопарков именно в этом регионе», - сказал исполнительный директор Evecon Карл Кулль при открытии Коплиского парка солнечных батарей.

По словам волостной старейшины Валга Моники Рогенбаум, волость всячески способствует достижению целей зеленого поворота, при этом застройщикам необходимо обязательно учитывать интересы сообщества, чтобы все было сбалансировано и устраивало жителей района.

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