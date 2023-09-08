Официальное заявление: волость просит людей не звонить чиновникам по пьяни

Старейшина волости Андрес Лайск объяснил, что, хотя он и считает себя обязанным быть доступным для людей, поводом для этой просьбы послужил звонок, который он получил во время отпуска: «Я получил один из таких звонков, который заставил меня подумать, что, возможно, мне не стоит получать все эти звонки».

По словам старейшины, в последнее время люди стали даже более агрессивно названивать.

Фото: Kuvatõmmis/Saue vald

Лайск сказал, что обращение висит на сайте уже месяц. По его словам, примерно раз в неделю его тревожит по телефону какой-нибудь пьяный человек.