Официальное заявление: волость просит людей в подвыпившем состоянии не звонить чиновникам

На сайте волости Сауэ над номерами мобильных телефонов чиновников размещена необычная просьба не звонить по пьяни
Старейшина волости Андрес Лайск объяснил, что, хотя он и считает себя обязанным быть доступным для людей, поводом для этой просьбы послужил звонок, который он получил во время отпуска: «Я получил один из таких звонков, который заставил меня подумать, что, возможно, мне не стоит отвечать на все эти звонки».
По словам старейшины, в последнее время люди стали даже более агрессивно названивать.
Лайск сказал, что обращение висит на сайте уже месяц. По его словам, примерно раз в неделю его тревожит по телефону какой-нибудь пьяный.
На вопрос, что беспокоит пьяных, Лайск ответил, что самые разные вещи: «Наверное беспокоит то, что у человека наболело в данный момент. То, что обсуждается за бокалом пива», - сказал он.