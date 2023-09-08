Украинские беженцы получат более длительный статус временной защиты

Временная защита - это одна из разновидностей международной защиты, которая в случае чрезвычайных обстоятельств позволяет предоставить защиту большому количеству людей в упрощенном порядке. После нападения России на Украину Европейский Союз принял решение, что страны-члены будут предоставлять украинским военным беженцам временную защиту на три года. Если часть стран-членов с самого начала предоставляла прибывающим в страну военным беженцам временную защиту сразу на три года, то в Эстонии было принято решение, что временная защита будет предоставляться на год с последующим продлением каждый раз на год.

Комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Марина Пылдма пояснила, что начная с сегодняшнего дня срок действия этой меры закончится через полтора года, поэтому целесообразно предоставлять временную защиту на несколько более длительный срок, чем это делалось до сих пор. «Введением этого изменения мы сэкономим время как военным беженцам, так и Департаменту полиции и погранохраны; если бы мы продолжили следовать нынешней практике, то следующей зимой нам нужно было бы продлевать временную защиту военных беженцев на пару месяцев. По существу это ничего не изменило бы, но мы должны были бы понапрасну гонять бежавших от войны людей», - дополнила Пылдма.