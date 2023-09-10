Ученый: в наше время молодыми учителями становятся люди старшего возраста

«Мое исследование касалось такого аспекта, который называется агентивностью учеников, или их способностью к действию. Это можно трактовать разными способами, и обычно агентивность связывается со способностью учеников принимать решения в школе, участвовать в решении разных школьных вопросов, высказывать свое мнение, ставить цели, самостоятельно стремиться к ним, и это включает в себя также умение критически мыслить», - сказала Эрс.

Работа с этим аспектом сделала исследование очень разнообразным. Исследование также выявило, что новые учителя приходят в систему образования из числа тех людей, которые ранее не имели опыта в школах.

«У нас уже последние 10 лет был тренд, когда люди начинают преподавать в сравнительно позднем возрасте. Люди уже по достижении 30-40 лет решают стать учителями и, можно сказать, делают карьерный поворот. Фактически, они учились чему-то другому ранее, а потом внезапно у них появляется желание и смелость начать преподавать. Такие карьерные повороты следует поддерживать», - считает Эрсс.

Что касается образовательных возможностей для этнических меньшинств, то профессор профессор Эрсс относится к ним скорее положительно, но считает, что в разных может сохраняться некоторая потребность в русскоязычном образовании.

«Это очень зависит от того, насколько родители и ученики сами считают важным сохранение русской школы, или, возможно, они предпочли бы пойти в эстонскую гимназию. Я понимаю аргументы обеих сторон, то для некоторых может быть пугающим переходить в другую культурную среду. Например, некоторые ученики из Ида-Вирумаа, с которыми я разговаривала, испытывают много страхов в связи с их знанием языка. Поэтому я думаю, что какая-то часть русскоязычных семей все равно хотела бы продолжать обучение в русскоязычной школе, и в то же время есть те, кто уверены в своем знании языка и, безусловно, могут продолжать обучение уже в эстонской школе», - добавила Эрсс.