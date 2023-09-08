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Галерея ⟩ В Нарве приступили к замене табличек на улице, носившей имя красноармейца Графова

Диана Харламова
, журналист
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Cмена таблички на улице Графова (Мадизе).
Cмена таблички на улице Графова (Мадизе). Фото: Postimees

Сегодня в 13:00 произошла смена табличек на доме, расположенном по адресу Графова, 6. Теперь эта улица переименована в Мадизе. 

В связи с недавно вступившим в силу законом, таблички будут поменяны еще на 4 улицах - Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Михаила Горбача и 26 Июля. 

По словам старшего специалиста отдела имущества Нарвского горсобрания Игоря Ааля, до 15 сентября всего будет заменено 100 табличек и 26 дорожных знаков. Дорожные знаки меняются потому, что они обозначают парковки, принаддежащие товариществам.

Вся работа обойдется примерно в 5000 евро вместе с изготовлением и установкой новых табличек. 

Решение о смене названий улиц было принято министром по делам регионов Мадисом Калласом в связи с тем, что эти улицы были названы в честь красноармейцев и даты вхождения в город Красной армии. Нарвское горсобрание попыталось оспорить решение Калласа, однако министра аргументы, приведенные горсобранием, не убедили. Каллас поблагодарил депутатов за желание сохранить наименования, но своего решения не отменил.

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