Галерея ⟩ В Нарве приступили к замене табличек на улице, носившей имя красноармейца Графова

Сегодня в 13:00 произошла смена табличек на доме, расположенном по адресу Графова, 6. Теперь эта улица переименована в Мадизе.
В связи с недавно вступившим в силу законом, таблички будут поменяны еще на 4 улицах - Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Михаила Горбача и 26 Июля.
По словам старшего специалиста отдела имущества Нарвского горсобрания Игоря Ааля, до 15 сентября всего будет заменено 100 табличек и 26 дорожных знаков. Дорожные знаки меняются потому, что они обозначают парковки, принаддежащие товариществам.
Вся работа обойдется примерно в 5000 евро вместе с изготовлением и установкой новых табличек.
Решение о смене названий улиц было принято министром по делам регионов Мадисом Калласом в связи с тем, что эти улицы были названы в честь красноармейцев и даты вхождения в город Красной армии. Нарвское горсобрание попыталось оспорить решение Калласа, однако министра аргументы, приведенные горсобранием, не убедили. Каллас поблагодарил депутатов за желание сохранить наименования, но своего решения не отменил.