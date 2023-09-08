Галерея ⟩ В Нарве приступили к замене табличек на улице, носившей имя красноармейца Графова

В связи с недавно вступившим в силу законом, таблички будут поменяны еще на 4 улицах - Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Михаила Горбача и 26 Июля.

По словам старшего специалиста отдела имущества Нарвского горсобрания Игоря Ааля, до 15 сентября всего будет заменено 100 табличек и 26 дорожных знаков. Дорожные знаки меняются потому, что они обозначают парковки, принаддежащие товариществам.

Вся работа обойдется примерно в 5000 евро вместе с изготовлением и установкой новых табличек.