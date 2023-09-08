Определился первый финалист чемпионата мира по баскетболу

Rus.Postimees.eeСпортБаскетболЧМ по баскетболуОпределился первый финалист чемпионата мира по баскетболуrus.postimees.ee8 сентября 2023, 14:15FacebookComments Сборная Сербии празднует победу. Фото: ELOISA LOPEZЧемпионат мира по баскетболу вышел на финишную прямую.В первом полуфинале, который прошел сегодня, сразились Сербия и Канада. В ходе напряженного матча Сербия завоевала победу – 95:86.Сегодня же состоится еще один матч за место в финале, в котором сыграют США и Германия.FacebookComments Ключевые слова баскетболбаскетболистыЧемпионат мира по баскетболу Pекомендуем