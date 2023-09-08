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Определился первый финалист чемпионата мира по баскетболу

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Сборная Сербии празднует победу.
Сборная Сербии празднует победу. Фото: ELOISA LOPEZ

Чемпионат мира по баскетболу вышел на финишную прямую.

В первом полуфинале, который прошел сегодня, сразились Сербия и Канада. В ходе напряженного матча Сербия завоевала победу – 95:86.

Сегодня же состоится еще один матч за место в финале, в котором сыграют США и Германия.

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