Разбираемся: можно ли забронировать отель или арендовать автомобиль с дебетовой карточкой?

Дебетовая карточка есть или была почти у всех. Как правило, ее получают сразу же после открытия банковского счета. Сегодня дебетовые и кредитные карты имеют практически одинаковые функции, но еще с прежних времен мы помним, что если требуется забронировать номер в отеле или арендовать машину, то для этого обязательно нужна кредитная карточка. Так ли это?
Основная разница между дебетовыми и кредитными картами заключается в кредитном лимите – сумме, которой вы сможете распоряжаться, владея кредитная картой, даже если фактически этими деньгами не обладаете. С точки зрения функциональности почти все дебетовые карты аналогичны кредитным – ими можно оплачивать товары и услуги в тех же местах. Разница заключается в том, что деньги на дебетовой карте принадлежат вам, а на кредитной – банку, поэтому кредитными карточками пользуются преимущественно для совершения крупных покупок или покрытия непредвиденных расходов, потому что вернуть эти деньги можно на гибких условиях.
Разница обнаруживается во время путешествий
По словам руководителя сферы розничного банковского обслуживания LHV Анники Горошко, на сегодняшний день при оплате интернет-покупок нет существенной разницы, пользуетесь вы дебетовой или кредитной картой.
«Единственная разница заключается в кредитном лимите, в остальном – дебетовая карточка позволяет совершать те же действия, что и кредитка. Ей можно воспользоваться, чтобы оплатить покупки в интернете или забронировать отель, арендовать авто или заключить другие сделки, для которых когда-то раньше, действительно, нужна была именно кредитная карточка. Интернет-покупки при помощи как дебетовых, так и кредитных карт защищены в одинаковой степени, к некоторым видам банковских карт привязано также страхование покупок. Поэтому при оплате более дорогих товаров целесообразно пользоваться карточкой, которая имеет такую функцию страхования покупки», – советует Горошко.
Разница между видами карты обнаруживается в путешествиях, так как за границей некоторые продавцы товаров и услуг по-прежнему считают кредитные карты более надежным способом оплаты, чем дебетовые. «Например, в Южной Европе иногда бывают случаи, когда без кредитной карты не удается арендовать авто или забронировать номер в отеле. Несмотря на то, что почти во всех банках платежные функции кредитных и дебетовых карт одинаковы, прежние убеждения все еще сильны», – сказала Горошко. Однако ситуация постепенно улучшается, и сегодня таких случаев меньше, чем даже пять лет назад, и есть надежда, что в будущем может будет удобно резервировать любые товары и услуги и по дебетовой карте.
Дебетовые карты пользуются большей популярностью
На сегодняшний день среди частных клиентов банка LHV активных дебетовых карт – более 184 000, а кредитных – 17 000. «Дебетовые карточки в Эстонии очень распространены – ими пользуются все, от школьников до пенсионеров. Кредитная карта при оплате и бронировании счетов и услуг дает большую свободу, так как по факту используются деньги банка. Например, при бронировании автомобиля фирмы обычно берут залог, который вернется на счет после возврата авто. В таком случае удобнее воспользоваться кредиткой, а не платить из денег, отложенных на путешествие», – отмечает Горошко.
«При использовании кредитной карты надо помнить, что деньги, одолженные у банка, придется вернуть. Если вы заключили договор и заказали кредитную карту, то это не обязывает вас покупать вещи в кредит – вы возвращаете деньги банку только в случае, если воспользовались кредитным лимитом», – отмечает Горошко.
Также у конкретных кредитных карт могут быть и дополнительные возможности – например, некоторые кредитные карты автоматически сопровождаются страхованием путешествий или каско для арендованного автомобиля. Таким образом, кредитная карта может быть более полезна тем, кто активно путешествует и совершает покупки. Для всех остальных случаев будет достаточно и дебетовой карты.