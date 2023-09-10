Разбираемся: можно ли забронировать отель или арендовать автомобиль с дебетовой карточкой?

Основная разница между дебетовыми и кредитными картами заключается в кредитном лимите – сумме, которой вы сможете распоряжаться, владея кредитная картой, даже если фактически этими деньгами не обладаете. С точки зрения функциональности почти все дебетовые карты аналогичны кредитным – ими можно оплачивать товары и услуги в тех же местах. Разница заключается в том, что деньги на дебетовой карте принадлежат вам, а на кредитной – банку, поэтому кредитными карточками пользуются преимущественно для совершения крупных покупок или покрытия непредвиденных расходов, потому что вернуть эти деньги можно на гибких условиях.

Разница обнаруживается во время путешествий

По словам руководителя сферы розничного банковского обслуживания LHV Анники Горошко, на сегодняшний день при оплате интернет-покупок нет существенной разницы, пользуетесь вы дебетовой или кредитной картой.

«Единственная разница заключается в кредитном лимите, в остальном – дебетовая карточка позволяет совершать те же действия, что и кредитка. Ей можно воспользоваться, чтобы оплатить покупки в интернете или забронировать отель, арендовать авто или заключить другие сделки, для которых когда-то раньше, действительно, нужна была именно кредитная карточка. Интернет-покупки при помощи как дебетовых, так и кредитных карт защищены в одинаковой степени, к некоторым видам банковских карт привязано также страхование покупок. Поэтому при оплате более дорогих товаров целесообразно пользоваться карточкой, которая имеет такую функцию страхования покупки», – советует Горошко.