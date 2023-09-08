Какой же это кризис? Продажи новых автомобилей в Эстонии выросли

По имеющимся у союза данным, за первые восемь месяцев этого года в Эстонии был продан 15 721 новый легковой автомобиль, что на 9,4 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

По данным АМТЕL, доля электромобилей - их в августе было продано 124 - стремительно растет, и они впервые составили 7 процентов от всех проданных новых легковых автомобилей. Всего с начала года в Эстонии продано уже 887 новых электрокаров.

Доля гибридных автомобилей в общем объеме продаж в августе составила 46,6 процента. Продажи этого типа автомобилей впервые превысили продажи машин с бензиновым двигателем на 35,1 процента.

Внедорожники среднего размера и в августе оставались самым популярным сегментом (32,6 процента), за ними следуют автомобили среднего размера меньшего размера и внедорожники меньшего размера.

В рейтинге автомобильных брендов машины марки Toyota были в лидерах продаж - 262 новых автомобиля, за ними Škoda, которых было продано 245 и Audi - 201 автомобиль. Среди моделей наибольшее предпочтение отдавали Toyota RAV4 - 92 машины, Škoda Octavia - 82 проданных автомобиля и Toyota Corolla - 60 штук этой модели.

Небольшой прирост отмечен на рынке новых коммерческих автомобилей - их в августе было продано 427, на 6,1 процента больше, чем в августе прошлого года.