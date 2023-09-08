Украинские военнослужащие на репетиции военного парада ко Дню независимости в центре Киева, когда война на Донбассе уже шла четыре года, а до полномасштабного вторжения России оставалось еще почти столько же, Киев, 22 августа 2018 года.

​Власти Польши начали выдавать Украине тех граждан Украины, кто причастен к незаконному выезду из страны мужчин призывного возраста. Многие СМИ поспешили заявить, что «Польша начала выдавать убежавших от мобилизации», что не соответствует действительности. Но даже в Эстонии счет мужчин, которые подходят под современные параметры призыва в ВСУ, но находятся вне досягаемости своих военкоматов, идет на тысячи. Rus.Postimees узнал, что Киев пока ими не интересовался.