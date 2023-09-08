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В Эстонии остаются тысячи мужчин из Украины, которые подлежат призыву в армию. Могут ли их выдать по требованию Киева?

, журналист
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Украинские военнослужащие на репетиции военного парада ко Дню независимости в центре Киева, когда война на Донбассе уже шла четыре года, а до полномасштабного вторжения России оставалось еще почти столько же, Киев, 22 августа 2018 года.
Украинские военнослужащие на репетиции военного парада ко Дню независимости в центре Киева, когда война на Донбассе уже шла четыре года, а до полномасштабного вторжения России оставалось еще почти столько же, Киев, 22 августа 2018 года. Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

​Власти Польши начали выдавать Украине тех граждан Украины, кто причастен к незаконному выезду из страны мужчин призывного возраста. Многие СМИ поспешили заявить, что «Польша начала выдавать убежавших от мобилизации», что не соответствует действительности. Но даже в Эстонии счет мужчин, которые подходят под современные параметры призыва в ВСУ, но находятся вне досягаемости своих военкоматов, идет на тысячи. Rus.Postimees узнал, что Киев пока ими не интересовался.

Польская газета «Речь Посполита», что называется, наделала шума в понедельник, 4 сентября. Варшава начала передавать Киеву украинцев, которые помогали с нелегальной миграцией из охваченной войной Украины, сообщили журналисты со ссылкой на данные национальной полиции.

Никаких деталей о том, как много украинцев уже передано из Польши домой и в рамках каких уголовных дел это происходит, в публикации не приводилось. Опровержений и уточнений со стороны Киева тоже пока не было.

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