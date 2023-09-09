Пора урезать? ⟩ Мы выяснили, на что госучреждения тратят без оглядки миллионы евро

Министерство экономики Эстонии засекретило документ с предложениями по сокращению расходов в государственном секторе, объясняя это тем, что «Таблица мер по сокращению расходов не является инструментом для использования бюджетных средств». Поскольку госбюджет Эстонии состоит преимущественно из общих статей расходов, то сложно определить, на что конкретно тратятся деньги налогоплательщиков, и также сложно получить детальное представление о расходах в государственном секторе.