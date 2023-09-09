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Пора урезать? ⟩ Мы выяснили, на что госучреждения тратят без оглядки миллионы евро

Лийна Лакс
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Десятки тысяч евро на летние дни, сотни тысяч на исследования, чтобы получить ответы на вопросы по типу «Используют ли эстонские компании дизайн?», ребрендинг учреждения с помощью рекламного ролика или полмиллиона на выставочные стенды - реестр госзакупок показывает, куда тратятся деньги, полученные от эстонского налогоплательщика.

Министерство экономики Эстонии засекретило документ с предложениями по сокращению расходов в государственном секторе, объясняя это тем, что «Таблица мер по сокращению расходов не является инструментом для использования бюджетных средств». Поскольку госбюджет Эстонии состоит преимущественно из общих статей расходов, то сложно определить, на что конкретно тратятся деньги налогоплательщиков, и также сложно получить детальное представление о расходах в государственном секторе.

Реестр госзакупок немного помогает взглянуть на финансовые дела госучреждений. Он показывает основные закупки учреждений, что дает некоторое представление о том, куда направляются налоговые поступления. Как и ожидалось - в список вошел и ряд необходимых закупок, но ниже были перечислены те, которые вызывают вопросы на фоне общего плана сокращений.

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