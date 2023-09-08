Эстонские депутаты получили грозное письмо из Китая

В начале августа Эстонию посетил специальный посланник Далай-ламы в Северной Европе, Польше и странах Балтии Сонам Церинг Фраси, который также принял участие в праздновании Дня королевства Сету. 4 августа он встретился со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром и председателем группы поддержки Тибета в Рийгикогу Юку-Калле Райдом (оба - представители партии «Ээсти 200»).
Китай всегда резко реагирует на подобные встречи, и на этот раз китайцы направили Лаури Хуссару и Юку-Калле Райду ноту недовольства. В ноте содержится призыв уважать целостность Китая, с пониманием относиться к его проблемам и не ухудшать отношения с Китайской Народной Республикой.
Помимо прочего китайцы требуют от эстонских политиков прекратить общение с «кликой Далай-ламы».
«Называть Далай-ламу, тибетское правительство в изгнании, "кликой Далай-ламы" - это, конечно, нонсенс для любого, кто понимает, что такое свобода и право на самоопределение, - прокомментировал Райд. - Однако все это является частью повседневного лексикона обычной диктатуры».
«Читать душераздирающие объяснения о том, как Китай освободил Тибет и спас местных жителей от теократического и феодального режима, эстонцам, наверное, очень знакомо. Это та же самая чепуха, что и в сталинской России в 1940-1944 годах, когда эстонскому народу было позволено "свободно дышать под сталинским солнцем" - как тогда говорили», - сказал Райд.
Тибетцев, по словам представителя Далай-ламы, устроила бы и та автономия, которую допускает конституция КНР, т.е. права на самоуправление на уровне местных органов власти, образования, культуры и т.д., за исключением обороны и внешней политики. Таким образом, речь не идет о сепаратизме, которым официальный Китай пытается заклеймить всех сторонников Тибета.
«Центральные власти Китая прилагают огромные усилия, чтобы превратить всех тибетцев в возрасте от 4 до 18 лет в среднестатистических китайцев, не позволяя им получать образование на родном языке, местную культурную среду и требуя изобразительного почитания партийных лидеров даже в монастырях. Реализуемый режим очень похож на «передовой» опыт коммунистического СССР, над местными жителями висит стеклянный потолок, поощряются доносы, а любое отклонение от генеральной линии партии жестоко карается», - пояснил Райд.
Китай всегда болезненно реагирует на встречи с представителями Тибета - достаточно вспомнить визиты Далай-ламы в Эстонию в 2001 и 2011 годах, против которых китайское правительство заявляло решительный протест. «Мы знакомы с этим лексиконом. Смесь сталинской и путинской России», - добавил Райд.
Что говорится в записке?
Согласно ноте КНР, до «освобождения» в 1949 году в Тибете подавлялось человеческое достоинство, не соблюдались права человека, чинились препятствия развитию Сицзана (Тибета).
Однако небольшая часть правящего класса Сизана (Тибета) во главе с Далай-ламой не смирилась с тем, что в процессе демократизации и земельной реформы в Сизане (Тибете), проводимой центральным правительством Китая при поддержке местного населения, они лишились своих привилегий. Их земли были розданы рабочим, после чего они подняли вооруженное восстание при поддержке иностранных войск. После того как вооруженное восстание провалилось, они изменили тактику и стали продвигать так называемую «доктрину срединного пути», чтобы обмануть международное сообщество.
В заключение письма дается следующее объяснение ситуации: «Проблема Сицзана (Тибета) - это вовсе не вопрос этнической принадлежности, религии или прав человека, а вопрос разделения Китая. Китай решительно выступает против любых контактов официальных лиц и политиков любой страны с кликой Далай-ламы. Мы призываем Эстонию признать антикитайский и сепаратистский характер клики Далай-ламы, серьезно относиться к фундаментальным интересам и основным проблемам Китая, отказаться от любых контактов с кликой Далай-ламы, не препятствовать здоровому развитию Китая и не наносить ущерб китайско-эстонским отношениям».