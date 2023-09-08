Эстонские депутаты получили грозное письмо из Китая

Китай всегда резко реагирует на подобные встречи, и на этот раз китайцы направили Лаури Хуссару и Юку-Калле Райду ноту недовольства. В ноте содержится призыв уважать целостность Китая, с пониманием относиться к его проблемам и не ухудшать отношения с Китайской Народной Республикой.

Помимо прочего китайцы требуют от эстонских политиков прекратить общение с «кликой Далай-ламы».

«Называть Далай-ламу, тибетское правительство в изгнании, "кликой Далай-ламы" - это, конечно, нонсенс для любого, кто понимает, что такое свобода и право на самоопределение, - прокомментировал Райд. - Однако все это является частью повседневного лексикона обычной диктатуры».

«Читать душераздирающие объяснения о том, как Китай освободил Тибет и спас местных жителей от теократического и феодального режима, эстонцам, наверное, очень знакомо. Это та же самая чепуха, что и в сталинской России в 1940-1944 годах, когда эстонскому народу было позволено "свободно дышать под сталинским солнцем" - как тогда говорили», - сказал Райд.

Тибетцев, по словам представителя Далай-ламы, устроила бы и та автономия, которую допускает конституция КНР, т.е. права на самоуправление на уровне местных органов власти, образования, культуры и т.д., за исключением обороны и внешней политики. Таким образом, речь не идет о сепаратизме, которым официальный Китай пытается заклеймить всех сторонников Тибета.