Наконец-то! ⟩ Водопроводную воду в Курессааре снова можно пить

Заведующая Ляэнеским региональным отделом Департамента здоровья Кадри Юхкам сказала, что, по оценке департамента, питьевая вода в Курессааре безопасна для употребления, поскольку три последовательных пробы из всех трасс были чистыми. «Но мы просим людей обязательно промыть водопровод на своем участке перед использованием воды, потому что иначе невозможно будет избавиться от загрязнения в трубах», - добавила она.

Kuressaare Veevärk продолжит хлорировать воду и брать пробы из скважин и трасс

Kuressaare Veevärk просит всех пользователей, кто еще этого не сделал, как можно скорее промыть водопроводные системы в домах и на участках в Курессааре, чтобы в дома и учреждения смогла поступать безопасная хлорированная вода. Предприятие не будет представлять клиентам в Курессааре счет за водопроводные и канализационные услуги.