Пт, 8.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Как красная тряпка для быка: участились случаи вандализма у памятника Пятсу. Что собирается предпринимать полиция?

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Открытие памятника Константину Пятсу.
Открытие памятника Константину Пятсу. Фото: Tairo Lutter / Postimees

За последний месяц произошло уже три инцидента с флагами у памятника Константину Пятсу в центре Таллинна. Rus.Postimees направил запрос в Департамент полиции и погранохраны с просьбой прокомментировать данные инциденты и выяснить, что собираются предпринимать правоохранительные органы в связи с участившимися случаями вандализма.

Напомним, что первый инцидент с флагом произошел 18 сентября. Тогда спешивший на работу читатель Postimees сообщил, что около семи часов утра он увидел флаг ЭССР у памятника Константину Пятсу. По его словам, он сообщил об этом и в полицию.

Флаг ЭССР у памятника Пятсу.
Флаг ЭССР у памятника Пятсу. Фото: Klen Vanatoa
Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх