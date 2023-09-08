За последний месяц произошло уже три инцидента с флагами у памятника Константину Пятсу в центре Таллинна. Rus.Postimees направил запрос в Департамент полиции и погранохраны с просьбой прокомментировать данные инциденты и выяснить, что собираются предпринимать правоохранительные органы в связи с участившимися случаями вандализма.
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Как красная тряпка для быка: участились случаи вандализма у памятника Пятсу. Что собирается предпринимать полиция?
Напомним, что первый инцидент с флагом произошел 18 сентября. Тогда спешивший на работу читатель Postimees сообщил, что около семи часов утра он увидел флаг ЭССР у памятника Константину Пятсу. По его словам, он сообщил об этом и в полицию.