Топливная война ⟩ Olerex: Terminal Oil занимается злонамеренной клеветой

«Terminal уже давно инициирует масштабную клеветническую кампанию против Olerex, чтобы стимулировать свои финансовые показатели. Мы можем заверить вас, что Olerex ведет честную деятельность. Это маркетинговая кампания Terminal, которая, к сожалению, построена на клевете на Olerex», - прокомментировала ситуацию крупнейшая топливная сеть Эстонии.

Сегодня утром компания Terminal Oil объявила, что начинает акцию протеста против топливного рынка Эстонии, снизив до конца дня цены на бензин марки 95 и 98 на 20 центов и на дизельное топливо на 8 центов. По словам представителей компании, акция призвана послать предупреждение розничному рынку моторного топлива, который стал беспрецедентно пассивным перед лицом «крупнейшего в истории» мошенничества на топливном рынке.

«Компания Terminal активно выступает за честную конкуренцию на топливном рынке Эстонии и твердо убеждена, что уклонение одного из участников рынка от выполнения биообязательств и последовавшее за этим мошенничество, крупнейшее в истории топливного рынка Эстонии, наносит ущерб репутации топливного рынка всей страны и устойчивому способу ведения бизнеса», - говорится в пресс-релизе компании.

Хотя в пресс-релизе компания Olerex не упоминается по имени, она явно названа «одним из участников рынка», в отношении которого в настоящее время ведется уголовное расследование. Прокуратура и Агентство по охране окружающей среды выясняют, не предоставляла ли компания Olerex заведомо ложную информацию в Налогово-таможенный департамент, чтобы избежать выполнения требования о биотопливе, предусмотренного Законом о жидком топливе.