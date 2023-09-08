Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 8 сентября: ценовая «война» на заправках, 80 тысяч подписей против автоналога, Нарва — эпицентр культуры, горячие тенденции осеннего модного сезона
Сегодня в выпуске:
- Новый виток войны цен на заправочных станциях. В чем обвиняют друг друга топливные фирмы и как это скажется на потребителях, разбиралась наша корреспондент
- Сообщения по стране: эстоноземельцы массово выходят из второй пенсионной ступени; посетители зоопарка наносят вред животным; кто заслуживает премии за интеграцию?; сколько в Эстонии бабушек и дедушек
- Рекордное количество подписей собрала петиция автоналога. Сегодня их передали в парламент. Если виртуальный протест не поможет, автовладельцы готовы проводить пикеты и уличные акции
- Концерты звезд и молодых артистов, лекции, прогулки на лодках и бурная ночная жизнь - наш корреспондент в регионе наблюдал за ярким стартом фестиваля современной культуры Station Narva.
- С миру по нитке: масштабные наводнения в Греции, Болгарии и Турции; сразу 12 пар близнецов в первом классе китайской школы; сбежавший козел навел переполох в американском городке
- Что носить этой осенью и чем мода с подиумов отличается от уличного стиля? Самые горячие тенденции нового модного сезона - в репортаже нашей съемочной группы
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 8 сентября.