«Новости в 7» за 8 сентября: ценовая «война» на заправках, 80 тысяч подписей против автоналога, Нарва — эпицентр культуры, горячие тенденции осеннего модного сезона

Сегодня в выпуске:

- Новый виток войны цен на заправочных станциях. В чем обвиняют друг друга топливные фирмы и как это скажется на потребителях, разбиралась наша корреспондент

- Сообщения по стране: эстоноземельцы массово выходят из второй пенсионной ступени; посетители зоопарка наносят вред животным; кто заслуживает премии за интеграцию?; сколько в Эстонии бабушек и дедушек

- Рекордное количество подписей собрала петиция автоналога. Сегодня их передали в парламент. Если виртуальный протест не поможет, автовладельцы готовы проводить пикеты и уличные акции

- Концерты звезд и молодых артистов, лекции, прогулки на лодках и бурная ночная жизнь - наш корреспондент в регионе наблюдал за ярким стартом фестиваля современной культуры Station Narva.

- С миру по нитке: масштабные наводнения в Греции, Болгарии и Турции; сразу 12 пар близнецов в первом классе китайской школы; сбежавший козел навел переполох в американском городке

- Что носить этой осенью и чем мода с подиумов отличается от уличного стиля? Самые горячие тенденции нового модного сезона - в репортаже нашей съемочной группы