Трагедия: игрок национальной сборной сорвался со скалы и погиб

В Исландии произошла трагедия: игрок женской сборной Молдовы по футболу Виолетта Митул сорвалась со скалы и погибла.
26-летняя футболистка, находившаяся в понедельник на сборе с исландским клубом «Эйнхерьи», сорвалась со скалы и погибла ранним утром.
Ее товарищи по команде быстро вызвали службу экстренной помощи, но спасти жизнь футболистки не удалось.
Muere una de las mejores jugadoras de fútbol de Moldavia— Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) September 7, 2023
La jugadora de fútbol moldava Violeta Mitul, de 26 años, ha muerto en un accidente, tras caer de una montaña en la localidad islandesa de Vopnafjardarhreppur.https://t.co/cGhxtEcrYX pic.twitter.com/EpAVhZkbFt
«Все наше сообщество скорбит по поводу смерти любимого игрока. Мы выражаем соболезнования ее близким. Мы знаем, что слова не могут смягчить боль, испытываемую в момент скорби», - говорится в пресс-релизе женской команды «Эйнхерьи».
За сборную Молдовы полузащитница провела 41 матч, а за свой нынешний клуб она сыграла 18 игр, забив четыре гола.