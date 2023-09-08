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Трагедия: игрок национальной сборной сорвался со скалы и погиб

rus.postimees.ee
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: VisionalMedia/Shutterstock

В Исландии произошла трагедия: игрок женской сборной Молдовы по футболу Виолетта Митул сорвалась со скалы и погибла.

26-летняя футболистка, находившаяся в понедельник на сборе с исландским клубом «Эйнхерьи», сорвалась со скалы и погибла ранним утром.

Ее товарищи по команде быстро вызвали службу экстренной помощи, но спасти жизнь футболистки не удалось.

«Все наше сообщество скорбит по поводу смерти любимого игрока. Мы выражаем соболезнования ее близким. Мы знаем, что слова не могут смягчить боль, испытываемую в момент скорби», - говорится в пресс-релизе женской команды «Эйнхерьи».

За сборную Молдовы полузащитница провела 41 матч, а за свой нынешний клуб она сыграла 18 игр, забив четыре гола.

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