Трагедия: игрок национальной сборной сорвался со скалы и погиб

26-летняя футболистка, находившаяся в понедельник на сборе с исландским клубом «Эйнхерьи», сорвалась со скалы и погибла ранним утром.

Ее товарищи по команде быстро вызвали службу экстренной помощи, но спасти жизнь футболистки не удалось.

Muere una de las mejores jugadoras de fútbol de Moldavia



La jugadora de fútbol moldava Violeta Mitul, de 26 años, ha muerto en un accidente, tras caer de una montaña en la localidad islandesa de Vopnafjardarhreppur.https://t.co/cGhxtEcrYX pic.twitter.com/EpAVhZkbFt — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) September 7, 2023

«Все наше сообщество скорбит по поводу смерти любимого игрока. Мы выражаем соболезнования ее близким. Мы знаем, что слова не могут смягчить боль, испытываемую в момент скорби», - говорится в пресс-релизе женской команды «Эйнхерьи».