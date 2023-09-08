Маска обвиняют в срыве атаки ВСУ на российский флот. Какое влияние бизнесмен оказывает на войну в Украине?

Когда украинские подводные дроны приблизились к российскому флоту в Крыму, они потеряли связь и их выбросило на берег. Когда именно это произошло, CNN не уточняет.

«Решение Маска, в результате которого украинские чиновники стали умолять его снова включить спутники, было вызвано острым страхом, что Россия ответит на нападение Украины на Крым ядерным оружием, страхом, вызванным разговорами Маска с высокопоставленными российскими чиновниками», - пересказывает CNN отрывок из книги Айзексона.

Сам Маск после выхода статьи CNN написал в принадлежащей ему соцсети X (бывшем «Твиттере»), что системы Starlink не были отключены, а в целом «не были активированы в указанном регионе [Крыму]». Он также сослался на возможные проблемы у его космической компании SpaceX.

«Поступила экстренная просьба от органов власти [Украины] активировать Starlink на всем пути до Севастополя. Очевидно, что цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы замешана в крупном военном акте и эскалации конфликта», - написал он.

На статью CNN отреагировал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, обвинив Маска в том, что он способствовал российским обстрелам украинских городов.