Сотрудница дома престарелых Вийратси: у этого места по-прежнему репутация живодерни

​Оказавшийся в Вийратси в марте этого года, восьмидесятилетний Харальд (имя изменено), по словам его дочери Евы, раньше самостоятельно справлялся со своими повседневными потребностями. Хотя ему, полжизни страдавшему диабетом, частично ампутировали ноги, он передвигался с помощью вспомогательных средств. После инсульта его речь стала немного невнятной, но разум был ясен. Хотя поначалу Харальд должен был отправиться прямо домой из больницы сестринского ухода, врач решил, что ему все же придется отправиться в дом престарелых. «Отец был против, но ему сказали, что это только временно», – сказала Ева.