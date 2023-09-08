Европа в беде ⟩ Евро падает восьмую неделю подряд

С середины июля евро подешевел по отношению к доллару более чем на 5% и в настоящее время торгуется на уровне 1,07 за доллар. Ослабление курса единой европейской валюты объясняется главным образом неопределенностью в еврозоне, поскольку рынки испытывают серьезные сомнения относительно того, будет ли Европейский центральный банк (ЕЦБ) повышать процентные ставки на своем заседании на следующей неделе. Инвесторы опасаются, что негативные экономические данные из еврозоны могут заставить ЕЦБ повременить с повышением процентных ставок.

В то время как Федеральная резервная система (ФРС) США установила базовые ставки на уровне 5-5,25%, депозитная ставка ЕЦБ в настоящее время составляет 3,75%. Кроме того, в США только что поступило сообщение о неожиданном снижении числа заявок на пособие по безработице, что, вероятно, побудит ФРС дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне. Для инвесторов, однако, это делает доллар более привлекательным. С другой стороны, в Европе вчера появились данные о том, что промышленное производство в Германии, традиционном двигателе роста еврозоны, в июле снизилось третий месяц подряд.