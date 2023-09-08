Европа в беде ⟩ Евро падает восьмую неделю подряд

Курс евро по отношению к доллару падает уже восьмую неделю подряд, поскольку инвесторы все активнее реагируют на увеличивающийся разрыв между экономиками Европы и США, пишет Financial Times.
С середины июля евро подешевел по отношению к доллару более чем на 5% и в настоящее время торгуется на уровне 1,07 за доллар. Ослабление курса единой европейской валюты объясняется главным образом неопределенностью в еврозоне, поскольку рынки испытывают серьезные сомнения относительно того, будет ли Европейский центральный банк (ЕЦБ) повышать процентные ставки на своем заседании на следующей неделе. Инвесторы опасаются, что негативные экономические данные из еврозоны могут заставить ЕЦБ повременить с повышением процентных ставок.