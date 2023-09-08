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Рихо Террас ⟩ Что дальше? Организовать оружейную помощь России под эгидой ООН?

rus.postimees.ee
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Рихо Террас, депутат Европарламента.
Рихо Террас, депутат Европарламента. Фото: Eero Vabamägi

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не сможет продолжать работу на своем посту, если подтвердится опубликованная в немецких СМИ информация о скандальном письме.

Как сообщается, немецкие СМИ раскрыли секретную переписку между Антониу Гутерришем и Москвой, направленную на то, чтобы вернуть Россию в «зерновую сделку». Среди прочего Гутерриш предлагает отменить санкции ЕС против так называемого Сельскохозяйственного банка России, то есть восстановить возможность банка продолжать осуществлять международные платежи по системе SWIFT. Генеральный секретарь ООН также предлагает идею обеспечения безопасности российского флота, что сделало бы его неуязвимым для украинских атак. По сути, его идея заключается в том, чтобы остановить воздействие украинских военно-морских операций против России в Черном и Азовском морях

Рихо Террас, депутат Европарламента и бывший командующий Силами обороны Эстонии, в своем посте в социальных сетях резко критикует генерального секретаря ООН. «Если в письме генерального секретаря ООН Лаврову содержатся те пункты, о которых сообщалось в СМИ, то дальнейшее пребывание генсека на своем посту невозможно», - подчеркнул Террас.

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