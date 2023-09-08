Рихо Террас ⟩ Что дальше? Организовать оружейную помощь России под эгидой ООН?

Как сообщается, немецкие СМИ раскрыли секретную переписку между Антониу Гутерришем и Москвой, направленную на то, чтобы вернуть Россию в «зерновую сделку». Среди прочего Гутерриш предлагает отменить санкции ЕС против так называемого Сельскохозяйственного банка России, то есть восстановить возможность банка продолжать осуществлять международные платежи по системе SWIFT. Генеральный секретарь ООН также предлагает идею обеспечения безопасности российского флота, что сделало бы его неуязвимым для украинских атак. По сути, его идея заключается в том, чтобы остановить воздействие украинских военно-морских операций против России в Черном и Азовском морях