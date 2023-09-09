Из-за землетрясения в Марокко погибли более 800 человек

В ночь на 9 сентября в горах Высокого Атласа в центральной части Марокко произошло землетрясение. На данный момент известно о 820 погибших, еще 672 человека пострадали, пишет Al Jazeera.
Национальный геофизический институт Марокко сообщает, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в горном районе примерно в 70 километрах от Марракеша. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,8, а толчки произошли на относительно небольшой глубине – 18,5 километров.
Reuters со ссылкой на жителей Марракеша пишет, что в результате в старом городе, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушилось несколько зданий. Местные телеканалы показали кадры с поврежденной мечетью и разбитыми машинами. Спасательные службы продолжают разбирать завалы.
МВД Марокко уточняет, что большая часть разрушений произошла за пределами населенных районов, но из-за труднодоступности горных деревень пока сложно оценить масштаб катастрофы.