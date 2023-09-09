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Из-за землетрясения в Марокко погибли более 800 человек

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Жители Марракеша пережидают землетрясение на улице.
Жители Марракеша пережидают землетрясение на улице. Фото: FAISAL BADDOUR

В ночь на 9 сентября в горах Высокого Атласа в центральной части Марокко произошло землетрясение. На данный момент известно о 820 погибших, еще 672 человека пострадали, пишет Al Jazeera.

Национальный геофизический институт Марокко сообщает, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в горном районе примерно в 70 километрах от Марракеша. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,8, а толчки произошли на относительно небольшой глубине – 18,5 километров.

Reuters со ссылкой на жителей Марракеша пишет, что в результате в старом городе, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушилось несколько зданий. Местные телеканалы показали кадры с поврежденной мечетью и разбитыми машинами. Спасательные службы продолжают разбирать завалы.

МВД Марокко уточняет, что большая часть разрушений произошла за пределами населенных районов, но из-за труднодоступности горных деревень пока сложно оценить масштаб катастрофы.

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