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В Марокко сотни человек погибли в результате землетрясения

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Жители Марракеша пережидают землетрясение на улице.
Жители Марракеша пережидают землетрясение на улице. Фото: FAISAL BADDOUR

В результате сильного землетрясения в Марокко погибли не менее 296 человек. Такие предварительные данные министерство внутренних дел североафриканского королевства привело в ночь на субботу, 9 сентября, пишет DW.

Еще как минимум 153 человека получили ранения и отправлены в больницы, добавило ведомство.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло накануне около 23.00 по местному времени (01:00 9 сентября по Таллинну), уточнил Национальный геофизический институт Марокко. Эпицентр находился в регионе Марракеш - Сафи, указали геофизики. По данным Геологической службы США, эпицентр был расположен на глубине 18,5 километра, а магнитуда составила 6,8.

Толчки ощущались в нескольких регионах. Очевидцы сообщают об обрушении различных построек в Марракеше.

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