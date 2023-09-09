Завтра в Пайде Центристская партия будет выбирать нового председателя. За пост будут бороться Михаил Кылварт и Танель Кийк. Rus.Postimees задал обоим кандидатам вопросы на самые острые темы, касающиеся партии и их лично: коррупционные скандалы, отношения с русскоязычным избирателем, отношения с Россией, шансы на должность премьер-министра, знает ли Танель Кийк реальную жизнь и как отнесется КаПо к кандидатуре Михаила Кылварта на пост министра.
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Танель Кийк и Михаил Кылварт о политтехнологиях, «русском вопросе», войне с Россией и предательстве
Эксклюзивный опрос кандидатов на пост главы партии!
За день до выборов картина распределения голосов обеспечивает максимальную интригу: явного фаворита нет, поддержка в партии делится пополам. Но насколько победа несколькими голосами является адекватным представлением интересов членов партии? Если Танель Кийк, например, станет председателем, он будет знать, что половина однопартийцев хотели видеть своим лидером не его.