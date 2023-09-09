Танель Кийк и Михаил Кылварт о политтехнологиях, «русском вопросе», войне с Россией и предательстве

Завтра в Пайде Центристская партия будет выбирать нового председателя. За пост будут бороться Михаил Кылварт и Танель Кийк. Rus.Postimees задал обоим кандидатам вопросы на самые острые темы, касающиеся партии и их лично: коррупционные скандалы, отношения с русскоязычным избирателем, отношения с Россией, шансы на должность премьер-министра, знает ли Танель Кийк реальную жизнь и как отнесется КаПо к кандидатуре Михаила Кылварта на пост министра.